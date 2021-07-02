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NY金：小幅高で1776.80ドル、ドル高継続で上げ渋る
記事提供元：フィスコ
*07:35JST NY金：小幅高で1776.80ドル、ドル高継続で上げ渋る
NY金先物8月限は小幅高（COMEX金8月限終値：1776.80 ↑5.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比+5.20ドルの1776.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1765.90ドル-1783.40ドル。アジア市場で1765.90ドルまで下落したが、ニューヨーク市場の中盤にかけて1783.40ドルまで買われる展開となった。主要通貨に対するドル買いが優勢となったことから、金先物は一時1768.00ドルまで反落した。ただ、時間外取引では1770ドル台で推移した。《CS》
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