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1日の日本国債市場概況：債券先物は151円84銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:36JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は151円84銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付151円72銭 高値151円85銭 安値151円71銭 引け151円84銭
売買高総計24812枚
2年 426回 -0.120％
5年 147回 -0.120％
10年 362回 0.030％
20年 176回 0.425％
債券先物9月限は、151円72銭で取引を開始。夜間取引が堅調だった流れを引き継ぎ買いが先行した後も、財務省の10年債入札の結果が順調だったことから買いが続き、151円71銭から151円85銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.25％、10年債は1.47％、30年債は2.09％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.19％、英国債は0.73％、オーストラリア10年債は1.51％、NZ10年債は1.87％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・5月失業率（予想：8.0％、4月：8.0％）
・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：38.8万件、前回：41.1万件）
・22:45 米・6月製造業PMI改定値（予想：62.6、速報値：62.6）
・23:00 米・6月ISM製造業景況指数（予想：60.9、5月：61.2）
・23:00 米・5月建設支出（前月比予想：+0.4％、4月：+0.2％）
・03:00 ボスティック米アトランタ連銀総裁討論会参加
・OPECプラス会合《KK》
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