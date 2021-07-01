

*17:10JST 【M&A速報：2021/07/01（2）】サイバーエージェント、クリエイティブオフィス運営のリアルゲイトを買収

■サイバーエージェント<4751>、トランジットジェネラルオフィス子会社でクリエイティブオフィス運営のリアルゲイトを買収 不動産領域に参入

■ティーキャピタルパートナーズ、自動車・産業機器向け加飾部品等製造の光金属工業所に出資

■中国銀行<8382>、集金業務のキャッシュレス化・DX化を実現するエンペイと業務提携

■グリー<3632>、「GREE LP Fund」を設立 ベンチャーキャピタルへの投資事業を強化

■人材サービス展開のSuprieve Holdings、人材事業部を分社化 新会社「Evand」を設立

■LPガス・都市ガス・太陽光事業のガスパル、近畿事業部を分社化

■IT人材プラットフォーム事業展開のアイデンティティー、「テクスカ」「techpassport」の2事業を新会社Work with Joyに譲渡

■西尾レントオール<9699>、富山県滑川市に本社を置く木造構造物の設計販売会社ATAを買収

■SREホールディングス<2980>、ソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォームと資本提携

■フードテック企業のグリーンカルチャー、シリーズAで亀田製菓<2220>などから総額2.5億円の資金調達を実施

■医療・介護人材マネジメントソリューション提供のエピグノ、エムスリー<2413>グループから総額2.5億円の資金調達を実施

■プログラミング教育事業のキラメックス、超実践型動画クリエイタースクール「MOOCRES」運営のイケてるやつらを買収

■ユーザベース<3966>、「UBV Fund-I Growth投資事業有限責任組合」を設立

■SHIFT<3697>、小売業界のDXを推進するフェズと資本業務提携

■プロパティエージェント<3464>、システムコンサルティング等のアヴァントに追加出資し子会社化

■セブン＆アイHD<3382>、中期経営計画を発表

■アウトソーシング<2427>グループ、ITや弱電設備システム構築などの米Integrity Networks社を買収

■ニコン<7731>、シンガポールの子会社2社を合併

■東京海上日動火災保険、全国商工会連合会及びバトンズと中小・小規模M&Aの促進で包括連携協定を締結

■ラオックス<8202>、中国アリババグループと江蘇省政府率いるコンソーシアムによる蘇寧易購への出資報道について「入手している情報はない」

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》