ギークスは上値試す、22年3月期大幅増収増益予想

ギークス<7060>(東1)はIT人材紹介やゲーム受託開発などを展開している。22年3月期はIT人材事業の回復やゲーム事業のパイプライン増加で大幅増収増益予想としている。収益拡大を期待したい。株価は年初来高値圏から利益確定売りで一旦反落したが、素早く切り返しの動きを強めている。自律調整を交えながら上値を試す展開を期待したい。

■ITフリーランス人材紹介やゲーム受託開発などを展開

ITフリーランス人材紹介のIT人材事業、ゲーム受託開発・運営のゲーム事業、x―Tech事業(動画コンテンツ制作、ゴルフメディア「Gridge」運営、スポーツ領域での企業IT化支援など)、およびSeed Tech事業(従来のIT人材育成事業を22年3月期から名称変更)を展開している。

中期経営計画では目標値に25年3月期売上高100億円、営業利益25億円を掲げている。IT人材事業は技術リソースシェアリングプラットフォーム国内NO.1を目指す。ゲーム事業はパイプライン増加による安定的かつ着実な成長を目指す。さらにx―Tech事業およびSeed Tech事業の成長やM&Aで次なる事業柱の創出を推進する方針としている。

■22年3月期大幅増収増益予想

22年3月期の連結業績予想は売上高が21年3月期比45.9%増の50億円、営業利益が35.4%増の10億円、経常利益が40.1%増の10億円、親会社株主帰属当期純利益が31.1%増の6億円としている。

事業別売上の計画は、IT人材事業が成長トレンドへの回復で16.3%増収、ゲーム事業がストック売上の拡大で79.4%増収、x―Tech事業がAR案件受注増加やゴルフ領域新サービス投入で12.7%増収、Seed Tech事業がオフショア開発やプログラミングスクールの拡大で15.9%増収としている。

IT人材事業の回復やゲーム事業のパイプライン増加で大幅増収増益予想としている。利益面では特にゲーム事業の大幅増益が牽引する見込みだ。なお新収益認識基準を適用するため売上計上時期が分散されるが、利益への影響はないとしている。収益拡大を期待したい。

■株価は上値試す

株価は5月の年初来高値圏から利益確定売りで一旦反落したが、素早く切り返しの動きを強めている。自律調整を交えながら上値を試す展開を期待したい。6月29日の終値は1885円、時価総額は約198億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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