

*07:33JST NY金：反落で1763.60ドル、ユーロ安が嫌気される

NY金先物8月限は反落（COMEX金8月限終値：1763.60 ↓17.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比-17.10ドルの1763.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1750.10ドル-1779.20ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて1750.10ドルまで下落。その後、1766.00ドルまで戻したが、ユーロ安ドル高が続いており、安全逃避的な金買いは抑制された。《FA》