

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、住宅着工件数、中製造業PMIなど

＜国内＞

08:50 鉱工業生産指数(5月) -2.0％ 2.9％

13:00 自動車生産台数(4月)

14:00 消費者態度指数(6月) 34.1

14:00 住宅着工件数(5月) 8.5％ 7.1％



プラスアルファ・コンサルティングが東証マザーズに新規上場(公開価格:2300円)

日本銀行政策委員会審議委員に中川順子氏が就任(29日付で任期満了に伴い退任した政井貴子氏の後任)



＜海外＞

10:00 中・非製造業PMI(6月) 55.3 55.2

10:00 中・製造業PMI(6月) 51.0 51.0

10:00 中・総合PMI(6月) 54.2

15:00 英・GDP改定値(1-3月) -6.1％ -6.1％

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(6月) 5.9％ 6.0％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(6月) 0.9％ 1.0％

19:30 印・財政赤字(5月) 7869.9億ルピー

21:00 印・インフラ産業8業種(5月) 56.1％

21:00 南ア・貿易収支(5月) 512億ランド

21:00 ブ・全国失業率(5月) 15.0％ 14.7％

21:15 米・ADP全米雇用報告(6月) 53.0万人 97.8万人

21:30 ブ・基礎的財政収支(5月) 243億レアル

21:30 ブ・純債務対GDP比(5月) 60.5％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(6月) 69.9 75.2

23:00 米・中古住宅販売成約指数(5月) -1.0％ -4.4％



印・経常収支(1-3月) -70億ドル -17億ドル

経済開発協力機構(OECD)・G20のBEPS(税源浸食と利益移転)関連会合(7月1日まで)

米・下院金融委員会小委員会が暗号資産に関する公聴会開催

「OPECプラス」の共同閣僚監視委員会(JMMC)開催



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》