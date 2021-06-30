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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、住宅着工件数、中製造業PMIなど

2021年6月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、住宅着工件数、中製造業PMIなど
＜国内＞
08:50　鉱工業生産指数(5月)　-2.0％　2.9％
13:00　自動車生産台数(4月)
14:00　消費者態度指数(6月)　　34.1
14:00　住宅着工件数(5月)　8.5％　7.1％


プラスアルファ・コンサルティングが東証マザーズに新規上場(公開価格:2300円)

日本銀行政策委員会審議委員に中川順子氏が就任(29日付で任期満了に伴い退任した政井貴子氏の後任)


＜海外＞
10:00　中・非製造業PMI(6月)　55.3　55.2
10:00　中・製造業PMI(6月)　51.0　51.0
10:00　中・総合PMI(6月)　　54.2
15:00　英・GDP改定値(1-3月)　-6.1％　-6.1％
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(6月)　5.9％　6.0％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(6月)　0.9％　1.0％
19:30　印・財政赤字(5月)　　7869.9億ルピー
21:00　印・インフラ産業8業種(5月)　　56.1％
21:00　南ア・貿易収支(5月)　　512億ランド
21:00　ブ・全国失業率(5月)　15.0％　14.7％
21:15　米・ADP全米雇用報告(6月)　53.0万人　97.8万人
21:30　ブ・基礎的財政収支(5月)　　243億レアル
21:30　ブ・純債務対GDP比(5月)　　60.5％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(6月)　69.9　75.2
23:00　米・中古住宅販売成約指数(5月)　-1.0％　-4.4％


印・経常収支(1-3月)　-70億ドル　-17億ドル

経済開発協力機構(OECD)・G20のBEPS(税源浸食と利益移転)関連会合(7月1日まで)

米・下院金融委員会小委員会が暗号資産に関する公聴会開催

「OPECプラス」の共同閣僚監視委員会(JMMC)開催


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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