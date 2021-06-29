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ＢｌｕｅＭｅｍｅ 初値2850円、公開価格を1.1％上回る、システム受託開発・コンサルサービス提供／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:49JST <4069> ＢｌｕｅＭｅｍｅ 2889 -
公開価格（2820円）を1.1％上回る2850円で初値を付けた。会社設立は06年12月20日。独自のプロジェクト管理手法を活用したシステム受託開発・コンサルティングサービスの提供に加え、開発プラットフォームのOutSystemsなどのソフトウェアライセンスの販売を手掛ける。22年3月期の営業利益予想は前期比35.1％増の2.36億円。受託開発サービスが業績全体を牽引し、利益が拡大すると見込んでいる。《FA》
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