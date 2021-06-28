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6/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 6/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29066.18、+190.95）
・NYダウは上昇（34433.84、+237.02）
・VIX指数は低下（15.62、-0.35）
・米原油先物は上昇（74.05、+0.75）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（14360.39、-9.32）
・シカゴ日経先物は下落（29010、大阪比-30）
・1ドル110円70-80銭
・SOX指数は下落（3241.48、-12.31）
・米長期金利は上昇
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・6月中間配当・優待の権利付き売買最終日
・日銀金融政策決定会合の主な意見（6月17、18日分）
・国債買いオペ
・コンフィデンスが新規上場
・スペインで携帯端末見本市「モバイル・ワールド・コングレス」開幕（7月1日ま
で）
・クオールズ米連邦準備制度理事会（FRB）副議長が講演
・欧州復興開発銀行（EBRD）年次総会（7月2日まで）
・米イスラエル首脳会談
・中露首脳会談《ST》
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