

*08:38JST 6/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29066.18、+190.95）

・NYダウは上昇（34433.84、+237.02）

・VIX指数は低下（15.62、-0.35）

・米原油先物は上昇（74.05、+0.75）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（14360.39、-9.32）

・シカゴ日経先物は下落（29010、大阪比-30）

・1ドル110円70-80銭

・SOX指数は下落（3241.48、-12.31）

・米長期金利は上昇

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・6月中間配当・優待の権利付き売買最終日

・日銀金融政策決定会合の主な意見（6月17、18日分）

・国債買いオペ

・コンフィデンスが新規上場

・スペインで携帯端末見本市「モバイル・ワールド・コングレス」開幕（7月1日ま

で）

・クオールズ米連邦準備制度理事会（FRB）副議長が講演

・欧州復興開発銀行（EBRD）年次総会（7月2日まで）

・米イスラエル首脳会談

・中露首脳会談《ST》