静岡茶のかき氷「茶氷」静岡全域で開催、“お茶”を使ったかき氷が伊豆～浜松の計71店舗に

静岡全域にて、“お茶”を使ったかき氷の「茶氷プロジェクト」が2021年7月1日(木)からスタート。伊豆から浜松まで、計71店舗が「茶氷」を提供する。

■静岡茶の魅力を味わう「茶氷」伊豆から浜松まで

「茶氷」は、日本一の生産量を誇る静岡茶の魅力を楽しむかき氷のプロジェクト。2018年にスタートして以来、徐々にエリアを拡大してきた。東は伊豆から西は浜松に至るまで、2021年から初参加の店舗も含め、静岡県内各店の個性的な「茶氷」が登場する。

■静岡東部の「茶氷」

とらや工房(御殿場市)

御殿場のとらや工房では、御殿場産みくりや在来の抹茶蜜をたっぷりとかけたかき氷に小倉餡を添えて提供。深緑に囲まれた涼やかな店舗の中で、ゆったりとかき氷を味わえる。

【詳細】

とらや工房「かき氷(抹茶蜜)」単品 800円、煎茶付き 1,100円

販売期間:7月1日~9月30日

住所:静岡県御殿場市東山1022-1

営業時間10:00~18:00(LO 17:30)

定休日:※4月~9月 火曜日(祝日の場合は翌日)

雲上かき氷(富士宮市)

富士宮の雲上かき氷からは、静岡産ほうじ茶を使ったかき氷「ほうじ茶練乳」が登場。いでぼく牛乳を使用した自家製練乳とほうじ茶を組み合わせ、富士山の天然氷を使ったふわふわかき氷にたっぷりとあしらった。

【詳細】

雲上かき氷「ほうじ茶練乳」800円

販売期間:7月1日(木)~9月30日(木)

住所:富士宮市山宮3362-1

営業時間:10:00~17:00(火曜日は12:00~17:00)

定休日:日・火AM

※テイクアウトあり

■静岡中部の「茶氷」

SANOWA 丸玉園登呂田店(焼津市)

2020年開催時も人気を博した、焼津にあるSANOWA 丸玉園登呂田店の「静岡抹茶づくし」は、静岡抹茶を自分で点てて楽しむ体験型かき氷。牛乳を加えて2層の抹茶ラテを作るなど、自分好みに風味をアレンジしながら味わうことができる。

【詳細】

SANOWA 丸玉園登呂田店「静岡抹茶づくし」1,280円

販売期間:7月1日(木)~9月26日(日)

住所:静岡県焼津市東小川5-9-17

営業時間:10:00~18:00(LO 17:00)

年中無休

※テイクアウトあり

浜佐商店(静岡市)

竹筒に入ったかき氷が見た目にもインパクト大の静岡・浜佐商店からは、煎茶の旨味、コク、渋みを堪能できる「氷・煎茶」がラインナップ。シロップには“お茶”をふんだんに使い、本格派の味わいを楽しめる。

【詳細】

浜佐商店 「氷・煎茶」店内飲食 450円、テイクアウト 490円

販売期間:7月初旬~9月末

住所:静岡県静岡市葵区安西3-11

営業時間:10:00~17:00

定休日:日・祝

※テイクアウトあり

■静岡西部の「茶氷」

カフェトスカ(浜松市)

浜松のカフェトスカは、枡入りのふわふわかき氷「抹茶クリーム」を提供。乳脂肪100%純正生クリームと抹茶を合わせ、色鮮やかに仕上げたかき氷だ。

【詳細】

カフェ トスカ「抹茶クリーム」1,080円

販売期間:4月中旬~10月初旬

住所:静岡県浜松市中区板屋町104−1

営業時間:11:30~18:00 土 11:30~20:00

定休日:火

Fucucafe(浜松市)

浜松・Fucucafeからは、「和紅茶シロップ」かき氷が登場。茶空民 天空の紅茶「茜」を中心に、遠州地方の農家の和紅茶を厳選したシロップを、天然氷のかき氷にたっぷりとかけて仕上げた。

【詳細】

Fucucafe「和紅茶シロップ」1,200円

販売期間:4月中旬~9月末

住所:静岡県浜松市天竜区二俣町二俣1242-1

営業時間:10:00~19:00 ※当日の氷が無くなり次第close

定休日:月・火(祝祭日は営業)

クロッシュ(浜松市)

クロッシュの「茶氷」は、遊び心にあふれたおいりやあられトッピングの「ウス茶糖のかき氷」。静岡県民にとって懐かしの味である「ウス茶糖」を天然氷にあしらった、清涼感のある夏らしい味わいが魅力だ。

【詳細】

クロッシュ「ウス茶糖のかき氷」940円

販売期間:7月1日(木)~9月30日(木)(無くなり次第終了)

住所:静岡県浜松市北区初生町1208-1

営業時間:11:30~17:30/18:30~21:00(営業時間変更の場合あり)

定休日:水(臨時休業あり)

※テイクアウトあり

【イベント開催概要】

2021年 茶氷

開催期間:2021年7月1日(木)~9月30日(木)

エリア:静岡全域(伊豆~浜松まで)、静岡中部エリアは5市2町(静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町)

店舗数:71店舗 ※うち中部エリアは39店舗

〈東部〉café brunch TAMAGOYA、下山商店かき氷部、とらや工房、ノリさんのカキ氷、雲上かき氷、食酒甘味茶屋 天竺屋、お食事&かき氷 キッチンZEN、常盤木羊羹店 茶房 陣、ふわふわかき氷 HELLO

〈中部〉茶町KINZABURO、足久保ティーワークス、茶の芽、T's green、T's green omachi、雅正庵 千代田本店、雅正庵 おやいづ本店、パティスリー46、GREEN∞CAFE、ニガクナイコウチャ、MARUZEN Tea Roastery、天然氷のかき氷ふわり山ふわり、浜佐商店、CHA10 静岡鷹匠店、望月竹次郎商店、佐藤園 お茶カフェ、chagama、洋風料理屋 くぼぢ食堂、cafe restaurant BOSCO、茶房 夢テラス、tea+deli、SANOWA 丸玉園登呂田店、SANOWA for kids、長峰製茶 花カフェ、ななや、藤枝市陶芸センター、aima、朝日園 茶房遊、お茶のさすき園、蓬莱橋897.4茶屋、MATCHA MORE、茶の都ミュージアム、森木農園、自家焙煎珈琲屋コスモス、天然氷のかき氷 音沙、農家カフェそらべじ、CAFE&BAR きまぐれおいちご、フォーレなかかわね茶茗舘、cafeうえまる

〈西部〉san grams 菊川本店、きみくら本店、CAFE FRAIS、Tea time まるは、法多山名物だんご企業組合、This Is Cafe袋井店、おさだ苑本店、小國ことまち横丁 ことまちカフェテリア、太田茶店、いしだ茶屋、cafe azure、お茶のかねまつ 角打ち茶屋、まるよ茶屋、kiki CAFE&BAR、カフェ トスカ、むつみ屋 有玉店、Fucucafe、菓子巧房 ほほえみ、お茶の間 のおと、HARUICHI STYLE、クロッシュ、茶ッ葉屋、CHA10 Hamamatsu 店

※情勢によって、販売期間の変更、延期、中止や、販売形態の変更となる場合あり。