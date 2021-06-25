

*06:22JST 米国株式市場は上昇、インフラ投資計画合意で回復期待高まる（24日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（24日）

SEP21

Ｏ 28800（ドル建て）

Ｈ 29180

Ｌ 28740

Ｃ 29005 大証比+205（イブニング比+15）

Vol 2555



SEP21

Ｏ 28770（円建て）

Ｈ 29150

Ｌ 28710

Ｃ 28980 大証比+180（イブニング比-10）

Vol 16969

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（24日）

エーザイ<4523>が冴えない他は、トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<69

54>、ソニーG<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、ＨＯＹ

Ａ<7741>、富士通<6702>、オムロン<6645>など、対東証比較（1ドル110.86円換算）で

全般堅調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 177.67 -0.04 9848 24

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 35.90 1.27 7960 98

6954 （FANUY） ファナック 23.98 0.22 26584 144

6758 （SONY） ソニーG 96.77 0.63 10728 43

9432 （NTTYY） NTT 26.18 0.32 2902 13

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 75.02 0.47 83167 257

7974 （NTDOY） 任天堂 72.80 0.79 64565 155

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.48 0.06 608 4.5

7267 （HMC） ホンダ 32.04 0.40 3552 21

6902 （DNZOY） デンソー 34.60 0.02 7673 65

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 136.10 2.13 15088 103

8316 （SMFG） 三井住友 7.01 0.13 3886 19

8001 （ITOCY） 伊藤忠 59.28 0.61 3286 12

8031 （MITSY） 三井物 458.76 2.66 2543 16

4901 （FUJIY） 富士フイルム 73.95 1.64 8198 53

6702 （FJTSY） 富士通 36.25 0.79 20093 128

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.91 0.03 1613 8.5

5108 （BRDCY） ブリヂストン 23.19 0.01 5142 21

4523 （ESALY） エーザイ 105.05 -2.58 11646 -604

6503 （MIELY） 三菱電 30.23 -0.44 1676 8.5

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 46.04 0.41 5104 8

7751 （CAJ） キヤノン 23.33 0.16 2586 8

4911 （SSDOY） 資生堂 71.69 -0.09 7948 62

7733 （OCPNY） オリンパス 20.64 -0.01 2288 5

6301 （KMTUY） コマツ 25.50 0.38 2827 36

8267 （AONNY） イオン 27.22 -0.08 3018 10

8802 （MITEY） 菱地所 16.65 -0.15 1846 12

8591 （IX） オリックス 87.16 -0.14 1933 18

6723 （RNECY） ルネサス 5.44 0.06 1207 7

7201 （NSANY） 日産自 9.95 0.18 552 9.4

1925 （DWAHY） 大和ハウス 30.04 0.35 3330 18

9735 （SOMLY） セコム 19.47 0.52 8634 12

2503 （KNBWY） キリン 19.89 -0.02 2205 9.5

8053 （SSUMY） 住友商 13.72 0.24 1520 3.5

8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.18 0.07 574 -0.1

6645 （OMRNY） オムロン 77.83 0.72 8628 98

7270 （FUJHY） SUBARU 10.11 0.21 2242 -1.5

8002 （MARUY） 丸紅 89.66 2.31 994 11.5

3407 （AHKSY） 旭化成 22.08 0.30 1224 3.5

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 118.81 0.70 13171 51

1928 （SKHSY） 積水ハウス 20.66 0.10 2290 19

2802 （AJINY） 味の素 25.56 0.43 2834 8

6586 （MKTAY） マキタ 46.28 0.26 5131 31

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.22 0.04 3570 -61

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.95 -0.04 2744 51.5

6988 （NDEKY） 日東電 37.75 -0.02 8369 9

3402 （TRYIY） 東レ 13.61 0.14 755 2.7

7202 （ISUZY） いすゞ 13.63 0.14 1511 18

6753 （SHCAY） シャープ 4.17 0.04 1849 17

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 8.70 0.03 4825 10

（時価総額上位50位、1ドル110.86円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6361 （EBCOY） 荏原 25.72 5703 173 3.13

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.95 2744 51.5 1.91

7201 （NSANY） 日産自 9.95 552 9.4 1.73

7012 （KWHIY） 川重 8.64 2394 37 1.57

6301 （KMTUY） コマツ 25.50 2827 36 1.29

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

4523 （ESALY） エーザイ 105.05 11646 -604 -4.93

5631 （JPSWY） 日製鋼 12.69 2814 -86 -2.97

7205 （HINOY） 日野自 86.65 961 -23 -2.34

8303 （SKLKY） 新生銀 2.65 1469 -34 -2.26

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.22 3570 -61 -1.68



「米国株式市場概況」（24日）

ＮＹＤＯＷ

終値：34196.82 前日比：322.58

始値：33933.91 高値：34233.02 安値：33933.91

年初来高値：35091.56 年初来安値：29856.30

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：14369.71 前日比：97.98

始値：14357.27 高値：14414.46 安値：14333.70

年初来高値：14414.46 年初来安値：12397.05

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4266.49 前日比：24.65

始値：4256.97 高値：4271.28 安値：4256.97

年初来高値：4271.28 年初来安値：3662.71

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2.098％ 米10年国債 1.492％



米国株式市場は上昇、ダウ平均は322.58ドル高の34196.82ドル、ナスダックは97.98ポ

イント高の14369.71 で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）が当面緩和策を

維持するとの期待に寄り付き後、上昇。バイデン大統領がインフラ投資計画で超党派上

院議員との会談後、合意を発表すると、景気回復期待が一段と強まり、景気循環株が再

び買われ相場を一段と押し上げた。また、長期金利の安定で、ハイテク株の買いも継続

し、ナスダック総合指数は3日連続で史上最高値を更新し終了。セクター別では銀行や

自動車・自動車部品が上昇した一方で、小売りや不動産が下落した。

製薬会社のイーライリリー（LLY）は食品医薬品局（FDA）が同社開発中のアルツハイマ

ー型認知症の治療薬「ドナネマブ」を画期的治療薬に指定したことが好感され、大幅

高。また、ソフトウェアメーカーのマイクロソフト（MSFT）は6年ぶりに基本ソフト（O

S）更新でウィンドウ11を正式発表し、上昇した。また、重機メーカーのキャタピラー

（CAT）は、バイデン政権によるインフラ投資法案の成立期待に上昇。レストランチェ

ーンを運営するダーデンレストランツ（DRI）は四半期決算で、一株利益が予想を上回

り上昇した。一方で、ドラッグストアチェーンのライトエイド（RAD）は決算内容が失

望され、売られた。ディスカウントストアのダラー・ツリー（DLTR）はアナリストによ

る投資判断引き下げで下落。

取引終了後、運送会社フェデックス（FDX）は第4四半期決算を発表。内容は予想を上回

ったものの想定内と見られ、時間外取引で株価は下落している。同じく引け後に決算を

発表したスポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は予想を上回った結果が好感され、上

昇している。



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