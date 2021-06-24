

*12:27JST 【M&A速報：2021/06/24（1）】中国自動運転のウィーライド、仏ルノー・日産・三菱自連合等から6億ドルを資金調達

■中国自動運転のウィーライド、仏ルノー・日産自動車<7201>・三菱自動車<7211>の3社連合などから合計6億ドルの資金調達を実施

■日本発プラントベースドフードブランド「2foods」等展開のTWO、三井住友海上キャピタル運営ファンドなどから資金調達を実施

■企業の人材育成DXを支援する「Talent Amp」提供のvillio、ANRIなどからシードラウンドで資金調達を実施

■ジンズHD<3046>グループ、デジタルアイウエアカンパニーの仏FITTINGBOX社と資本業務提携

■三井住友信託銀行、不動産アセットマネジメント・ファンド事業展開の米CrossHarbor社と資本業務提携

■東京地裁、アスリード・キャピタルによる富士興産<5009>の新株予約権無償割当て差止めの仮処分の申立てを却下

■アント・ブリッジ4号A投資事業有限責任組合、アルマード<4932>新規上場に伴い同社株式を売出し 出資比率13.14%へ

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》