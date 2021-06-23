

*17:37JST 23日の日本国債市場概況：債券先物は151円68銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付151円72銭 高値151円73銭 安値151円64銭 引け151円68銭

売買高総計12818枚

2年 425回 -0.115％

5年 147回 -0.095％

10年 362回 0.050％

20年 176回 0.425％

債券先物9月限は、151円72銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、151円73銭まで上げた。その後、財務省が翌日実施する20年債入札への警戒感から売りが優勢になり、151円64銭まで下げた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が売られ、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.24％、10年債は1.47％、30年債は2.10％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.17％、英国債は0.77％、オーストラリア10年債は1.55％、NZ10年債は1.78％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・1-3月期経常収支（予想：-2062億ドル、10-12月期：-1885億ドル）

・21:30 カナダ・4月小売売上高（前月比予想：-4.9％、3月：+3.6％）

・22:00 ボウマン米FRB理事講演（経済回復力関連）

・22:45 米・6月製造業PMI速報値（予想：61.5、5月：62.1）

・22:45 米・6月サービス業PMI速報値（予想：70.0、5月：70.4）

・23:00 米・5月新築住宅販売件数（予想：86.5万戸、4月：86.3万戸）

・24:00 ボスティック米アトランタ連銀総裁討論会参加（制度的人種差別関連）

・02:00 米財務省・5年債入札

・05:30 ローゼングレン米ボストン連銀総裁質疑応答（経済関連）《KK》