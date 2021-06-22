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デコルテＨＤ 初値1582円、公開価格を8.0％下回る、フォトスタジオやフィットネス展開／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:10JST <7372> デコルテＨＤ 1416 -
公開価格（1720円）を8.0％下回る1582円で初値を付けた。フォトウエディングやアニバーサリーフォトなどをサービスするスタジオ事業のほか、フィットネス事業を展開する。21年9月期の営業利益予想は前期比104.0％増の8.50億円。スタジオ事業が順調に推移しており、利益が倍増する見通し。第2四半期累計の実績は5.86億円で、進捗率は68.9％となっている。《FA》
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