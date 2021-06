ザ・リッツ・カールトン大阪、英国王室御用達・ウェッジウッドとのコラボアフタヌーンティー

ザ・リッツ・カールトン大阪では、英国王室御用達の陶磁器ブランド・ウェッジウッド(WEDGWOOD)とのコラボレーションによるアフタヌーンティー「Welcome to Wedgwood アフタヌーンティー ~Welcome to tea on the high seas~」を、2021年7月1日(木)から8月31日(火)までの期間限定で提供する。

■ザ・リッツ・カールトン大阪×ウェッジウッドのアフタヌーンティー

2020年に続く2回目のコラボレーションアフタヌーンティーとなる今回は、新たにザ・リッツ・カールトン大阪のエグゼクティブペストリーシェフに着任したファビアン・マルタンがメニューを一新。ウェッジウッドの「セイラーズ フェアウェル」シリーズの世界観にマッチする新たなメニューを考案した。

■「セイラーズ フェアウェル」シリーズの世界観を楽しむスイーツ&セイボリー

カモメの向こうの岩の上で赤いスカーフを振る、黄色いワンピースの少女。彼女に別れを告げた恋人の船乗りは、赤い帆の船に乗り、灯台やヤシの木の島を通り過ぎ、タコやクジラや大きな魚などの海の生き物に出会い、時には潜水服で海にと、ワクワクするような冒険に出発する。

そんな「セイラーズ フェアウェル」の想像を掻き立てられる物語に着想を得たメニューは、6種類のスイーツと4種類のセイボリーがラインナップ。鮮やかな花模様をまとったマカロンや、清々しいブルーのチョコレートプレートで仕上げたレモンケーキ、海老や蛸、帆立貝といった海の幸を使ったセイボリーを、ペールブルーのリネンのキャンバスに赤い帆船や海の生き物をデザインしたプレートで楽しめる。

洗練されたウェッジウッドのテーブルウェア、そしてシグニチャーティーと共に、英国貴族の邸宅を思わせるザ・ロビーラウンジで贅沢なティータイムを堪能してみてはいかがだろう。

■商品情報

「Welcome to Wedgwood アフタヌーンティー ~Welcome to tea on the high seas~」

提供期間:2021年7月1日(木)〜8月31日(火)

時間:平日 12:00~1900/土日祝 11:00~19:00

価格:

・WEDGWOODアフタヌーンティー 6,900円

・ザ・リッツ・カールトンシグネチャーアフタヌーンティー 11,000円 ※グラスシャンパーニュ「ペリエ ジュエ ベル エポック」、お土産のマカロン3個付

場所:ザ・ロビーラウンジ(ザ・リッツ・カールトン大阪 1F)

<メニュー内容>



■スイーツ

ストロベリーフラワーマカロン/Ÿキャロットケーキ/レモンケーキ チョコレートと紅茶のガナッシュ/イングリッシュシトラスチーズケーキ/アップルパイグラス



■スコーン

プレーンスコーン/オレンジスコーン/クロテッドクリームとラズベリージャムを添えて



■セイヴォリー

海老のジュレ 桃香る紅茶の泡 ベルベーヌ/イングリッシュマフィン スコッチウイスキーの香るローストビーフ/蛸とポテトのサラダ/帆立貝とトマトのサラダ バルサミコ酢 オリーブオイル

【予約・問い合わせ先】

TEL:06-6343-7020(レストラン予約)