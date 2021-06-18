

*17:33JST 18日の日本国債市場概況：債券先物は151円62銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付151円67銭 高値151円68銭 安値151円58銭 引け151円62銭

売買高総計19624枚

2年 425回 -0.125％

5年 147回 -0.105％

10年 362回 0.055％

20年 176回 0.430％

債券先物9月限は、151円67銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の低下を受けて買いが先行し、151円68銭まで上げた。その後、米長期金利の上昇に伴い売られ、151円58銭まで下げた。日銀金融政策決定会合への反応は特にみられなかったもよう。現物債の取引では、2年債と5年債が売られ、10年債と20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.20％、10年債は1.48％、30年債は2.07％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.20％、英国債は0.75％、オーストラリア10年債は1.58％、NZ10年債は1.76％。（気配値）



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