

*15:55JST ファンペップ---機能性ペプチド「SR-0379」の第III相臨床試験開始及びマイルストーン収入確定

ファンペップ<4881>は16日、機能性ペプチド「SR-0379」の皮膚潰瘍患者を対象とする日本での第III相臨床試験の開始及びマイルストーン収入確定を発表した。

本第III相臨床試験はプラセボ対照二重盲検比較試験であり、簡単な外科的措置(縫合、植皮、有茎皮弁)が必要な皮膚潰瘍(褥瘡、糖尿病性潰瘍及び下腿潰瘍等)の患者(目標症例数：120例)を対象に、SR-0379又はプラセボを二重盲検下で1日1回、28日間投与した際の有効性及び安全性を検討する。

SR-0379は、20個のアミノ酸からなる機能性ペプチドの開発化合物。血管新生や肉芽形成促進を主たる作用とし、抗菌活性を併せ持っていることが特徴。

本件の同社業績への影響については、提携先の塩野義製薬からの第III相臨床試験開始に伴うマイルストーン収入1.25億円が確定し、2021年第2四半期の事業収益として計上。なお、本件は2021年12月期業績予想に織り込み済であり、業績予想の修正はないとしている。《ST》