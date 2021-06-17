

*06:26JST 米国株式市場は続落、早期の金融引き締めを警戒（16日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（16日）

SEP21

Ｏ 29340（ドル建て）

Ｈ 29420

Ｌ 29150

Ｃ 29355 大証比+105（イブニング比+35）

Vol 3659



SEP21

Ｏ 29310（円建て）

Ｈ 29395

Ｌ 29120

Ｃ 29330 大証比+80（イブニング比+10）

Vol 22360

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（16日）

ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、ＨＯＹＡ<7741>、富士フ

イルム<4901>、富士通<6702>、オムロン<6645>が堅調。半面、トヨタ<7203>、ソフトバ

ンクG<9984>、任天堂<7974>、伊藤忠<8001>、コマツ<6301>、ルネサス<6723>、ＴＤＫ<

6762>が冴えないなど、対東証比較（1ドル110.66円換算）で高安まちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 183.84 1.39 10172 -3

6954 （FANUY） ファナック 24.85 0.01 27499 149

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 36.15 -0.20 8001 -8

6758 （SONY） ソニーG 96.84 -2.21 10716 16

9432 （NTTYY） NTT 26.24 -0.05 2904 12.5

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 74.22 -1.99 82137 367

7974 （NTDOY） 任天堂 71.41 -1.82 63218 -32

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.59 0.02 619 8.2

7267 （HMC） ホンダ 32.80 0.00 3630 5

6902 （DNZOY） デンソー 35.60 0.38 7879 38

8316 （SMFG） 三井住友 7.12 0.02 3939 10

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 131.87 2.90 14593 148

8001 （ITOCY） 伊藤忠 60.03 0.31 3321 -45

8031 （MITSY） 三井物 475.56 4.57 2631 6

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.00 0.00 1660 40.5

4901 （FUJIY） 富士フイルム 72.13 0.64 7982 22

6702 （FJTSY） 富士通 35.16 -0.13 19454 124

6503 （MIELY） 三菱電 31.71 0.25 1755 8

5108 （BRDCY） ブリヂストン 23.01 0.39 5093 -6

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 46.46 -0.19 5141 11

7751 （CAJ） キヤノン 23.66 0.02 2618 -7.5

4523 （ESALY） エーザイ 101.47 0.93 11229 -16

4911 （SSDOY） 資生堂 74.92 1.14 8291 22

7733 （OCPNY） オリンパス 21.53 0.06 2383 6

6301 （KMTUY） コマツ 27.18 -0.25 3008 -42

8802 （MITEY） 菱地所 17.69 0.26 1958 32.5

8267 （AONNY） イオン 26.98 0.21 2986 -22

8591 （IX） オリックス 88.61 0.52 1961 11

7201 （NSANY） 日産自 10.22 0.00 566 6.9

6723 （RNECY） ルネサス 5.35 0.06 1184 -11

1925 （DWAHY） 大和ハウス 29.72 0.11 3289 8

2503 （KNBWY） キリン 20.88 -0.05 2311 6

9735 （SOMLY） セコム 19.49 -0.31 8627 -50

8053 （SSUMY） 住友商 14.02 0.14 1551 9

8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.33 -0.04 590 8.4

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 122.16 -5.40 13518 -232

6645 （OMRNY） オムロン 77.82 0.34 8611 41

8002 （MARUY） 丸紅 91.79 1.46 1016 8.5

3407 （AHKSY） 旭化成 22.80 0.19 1262 7.5

7270 （FUJHY） SUBARU 10.24 -0.12 2265 3

1928 （SKHSY） 積水ハウス 20.42 0.42 2260 19

2802 （AJINY） 味の素 24.56 0.19 2718 7.5

6586 （MKTAY） マキタ 47.18 1.05 5221 51

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.32 -0.01 3674 15

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 5.08 -0.02 2811 17

6988 （NDEKY） 日東電 38.19 -0.08 8452 -18

3402 （TRYIY） 東レ 13.90 -0.08 769 2.9

6479 （MNBEY） ミネベア 52.96 0.27 2930 15

7202 （ISUZY） いすゞ 14.31 0.21 1584 19

6753 （SHCAY） シャープ 4.24 -0.03 1877 -20

（時価総額上位50位、1ドル110.66円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

1812 （KAJMY） 鹿島 13.40 1483 38 2.63

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.00 1660 40.5 2.50

8802 （MITEY） 菱地所 17.69 1958 32.5 1.69

8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.33 590 8.4 1.44

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.59 619 8.2 1.34

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 122.16 13518 -232 -1.69

6301 （KMTUY） コマツ 27.18 3008 -42 -1.38

8001 （ITOCY） 伊藤忠 60.03 3321 -45 -1.34

6753 （SHCAY） シャープ 4.24 1877 -20 -1.05

6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 3.35 1483 -15 -1.00



「米国株式市場概況」（16日）

ＮＹＤＯＷ

終値：34033.67 前日比：-265.66

始値：34308.48 高値：34333.25 安値：33917.11

年初来高値：35091.56 年初来安値：29856.30

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：14039.68 前日比：-33.18

始値：14085.55 高値：14129.69 安値：13903.73

年初来高値：14211.57 年初来安値：12397.05

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4223.70 前日比：-22.89

始値：4248.87 高値：4251.89 安値：4202.45

年初来高値：4257.16 年初来安値：3662.71

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2.207％ 米10年国債 1.575％



米国株式市場は続落。ダウ平均は265.66ドル安の34033.67ドル、ナスダックは33.18ポ

イント安の14,039.68で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）による連邦公開市

場委員会（FOMC）の結果公表を控えた警戒感に寄り付きから下落。結果は市場の予想通

り、大規模な金融緩和が据え置かれたが、同時に発表されたスタッフ予測において、成

長やインフレ見通しが引き上げられ、さらに、利上げの時期の予想が前倒しされたため

早期の金融引き締め警戒感が一段と強まり、相場を一段と押し下げた。ただ、パウエル

議長が緩和縮小を急ぐ姿勢を見せなかったため引けにかけて、下げ幅を縮小した。セク

ター別では銀行や自動車・自動車部品が上昇した一方で、食・生活必需品小売りが下落

した。

クルーズ船を運営するカーニバル（CCL）、ロイヤルカリビアン（RCL）、ノルウェージ

ャンクルーズ（NCLH）は3社とも、アナリストによる投資判断引き上げを受けて上昇。

また、自動車メーカーのゼネラルモーターズ（GM）は、見通しを引き上げたほか、電気

自動車のバッテリー投資を30％増やすと発表し、上昇した。銀行のJPモルガン（JPM）

やバンク・オブ・アメリカ（BAC）は金利の上昇が収益を押し上げるとの期待に上昇。

一方、シティグループ（C）はコストの上昇や収益低下を警告したとの報道が嫌気さ

れ、下落した。

FRBのパウエル議長は、会合後の会見で、スタッフ予測は委員会の政策決定でも計画で

もないと、主張した。



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