コンバース、バッグス・バニーやトゥイーティーなど人気キャラ総柄「オールスター 100」スニーカー

コンバース(CONVERSE)より、映画『スペース・プレイヤーズ』とのコラボレーションスニーカーが登場。発売時期は2021年7月。

■映画『スペース・プレイヤーズ』とのコラボスニーカー

NBA史上最強のプレイヤーと呼び声の高いバスケットボール選手:レブロン・ジェームズを主演に迎え、2021年8月に公開予定の映画『スペース・プレイヤーズ』。同作では、ワーナー・ブラザースお馴染みの人気キャラクターたちが集結し、レブロンとともに“e スポーツバトル”を繰り広げる。

■バッグス・バニーやトゥイーティーら人気キャラ集結「オールスター 100」

コンバースが映画『スペース・プレイヤーズ』とのコラボレーションで完成させた「オールスター 100 スペースジャム PT OX(ALL STAR 100 SPACE JAM PT OX)」は、アッパーにバッグス・バニーやトゥイーティーなど、劇中に登場するワーナー・ブラザーズの人気キャラクターを集合させた賑やかなデザインだ。右足のインソールやソールテープ外側には、バスケットボールチームのロゴが施されている。

■バスケットボールチームのロゴ柄「オールスター 100」

バスケットボールチームのロゴを総柄であしらった「オールスター US スペースジャム TS HI(ALL STAR US SPACE JAM TS HI)」は、90年代のアーカイブモデルのひとつである、NBAチームのロゴを使用したオールスターからインスパイアされた。「U.S. ORIGINATOR」スペック搭載で、アッパーには洗い加工が施されており、ほどよいユーズド感も魅力だ。

8ミリ幅のコットンシューレースは、ホワイトだけでなく、スペアとしてイエローが付属する。

■バッグス・バニーモチーフの「スター&バーズ」

バッグス・バニーをモチーフに、毛足の長いハラコ調の素材を採用した「スター&バーズ スペースジャム BB(STAR&BARS SPACE JAM BB)」にも注目だ。両足を揃えると絵柄が繋がるインソール、バッグス・バニーの耳をイメージしたピンクチップがアクセントのスペアシューレース、ロゴ入りのタンなど随所に遊び心を散りばめている。

【詳細】

コンバース 映画『スペース・プレイヤーズ』コラボレーション

発売時期:2021年7月

アイテム例:

・オールスター 100 スペースジャム PT OX 9,900円

サイズ:22.0~28.0、29.0cm、30.0cm

・オールスター 100 スペースジャム TS HI 9,900円

サイズ:22.0~28.0、29.0、30.0cm

・スター&バーズ スペースジャム BB 14,300円

サイズ: 23.0~28.0、29.0cm

※価格はすべて税込

【問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL:0120-819-217

月~金曜日(土日・祝日のぞく) 9:00〜18:00

SPACE PLAYERS/スペース・プレイヤーズ and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)