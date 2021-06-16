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ＴＯＫＡＩホールディングス　静岡県内TOKAIモバイルショップでの新型コロナウイルスワクチン接種の予約支援

2021年6月16日 15:01

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記事提供元：フィスコ


*15:01JST ＴＯＫＡＩホールディングス---静岡県内TOKAIモバイルショップでの新型コロナウイルスワクチン接種の予約支援
ＴＯＫＡＩホールディングス<3167>は14日、子会社のＴＯＫＡＩコミュニケーションズが静岡県内TOKAIモバイルショップでの新型コロナウイルスワクチン接種のオンライン予約支援を発表。
事前来店予約をし、実施店舗に来店し各自治体のワクチン接種オンライン予約の操作を対面でサポートする。
サポート内容は、予約ページアクセスと、各種必要事項入力補助。
対象店舗は、TOKAIモバイルショップ静岡パルシェ、TOKAIモバイルショップマークイズ静岡、TOKAIモバイルショップ唐瀬街道店、TOKAIモバイルショップイオンタウン富士南、TOKAIモバイルショップイトーヨーカドー三島。《ST》

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