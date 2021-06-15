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15日の日本国債市場概況：債券先物は151円80銭で終了

2021年6月15日 17:28

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記事提供元：フィスコ


*17:28JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は151円80銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付151円76銭 高値151円83銭 安値151円75銭 引け151円80銭
売買高総計18137枚

2年 425回 -0.130％
5年 147回 -0.110％
10年 362回 0.045％
20年 176回 0.430％

債券先物9月限は、151円76銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の上昇を受けて売りが先行し、151円75銭まで下げた。その後、米長期金利の低下に伴い買われ、151円83銭まで上げたが、財務省の流動性供給入札が弱かったことで再び売りが優勢になった。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は1.48％、30年債は2.18％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.25％、英国債は0.73％、オーストラリア10年債は1.49％、NZ10年債は1.61％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・4月貿易収支（3月：+158億ユーロ）
・21:30　米・5月生産者物価指数（前月比予想：+0.5％、4月：+0.6％）
・21:30　米・5月小売売上高（前月比予想：-0.7％、4月：0.0％）
・21:30　米・6月NY連銀製造業景気指数（予想：22.7、5月：24.3）
・22:15　米・5月鉱工業生産（前月比予想：+0.7％、4月：+0.5％）
・22:15　米・5月設備稼働率（予想：75.1％、4月：74.6％）
・23:00　米・6月NAHB住宅市場指数（予想：83、5月：83）
・23:00　米・4月企業在庫（前月比予想：-0.1％、3月：+0.3％）
・05:00　米・4月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（3月：+2622億ドル）
・米連邦公開市場委員会（FOMC、16日まで）《KK》

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