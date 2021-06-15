

*16:28JST 【M&A速報：2021/06/15（2）】AGC、北米建築用ガラス事業を米国Cardinal社に4.5億ドルで譲渡

■AGC<5201>、北米建築用ガラス事業を米国Cardinal社に4.5億ドルで譲渡

■ブリヂストン<5108>、乗用車用タイヤ向け合成ゴム製造・販売の中国子会社BSRCの全株式をLCY社に売却

■シティインデックスイレブンス、日本アジアグループ<3751>へのTOB買付価格を960円に引き上げ 買付期間は6月29日まで延長

■日本郵便と日本郵政キャピタル、ドローン事業の自律制御システム研究所<6232>と郵便・物流領域で資本業務提携

■GMOインターネット<9449>、マンガやイラストの公開・閲覧プラットフォーム展開のメディバン(MediBang)と資本業務提携

■建設工事受発注プラットフォーム運営のクラフトバンク、総額約3.5億円の資金調達を実施 構造物検査のジャストと資本業務提携も

■エディア<3935>、子会社である一二三書房のBtoB事業の一部を承継 同社グッズ事業は子会社ティームエンタテインメントに

■ロードスターキャピタル<3482>、投資助言・代理業や投資運用業などを子会社ロードスターインベストメンツに承継

■エーザイ<4523>、抗てんかん剤「Zonegran」の欧州及びその他地域の権利を英Advanz Pharma社に譲渡

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》