マーケット RSS

 

【M&A速報：2021/06/15（2）】AGC、北米建築用ガラス事業を米国Cardinal社に4.5億ドルで譲渡

2021年6月15日 16:28

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*16:28JST 【M&A速報：2021/06/15（2）】AGC、北米建築用ガラス事業を米国Cardinal社に4.5億ドルで譲渡
■AGC<5201>、北米建築用ガラス事業を米国Cardinal社に4.5億ドルで譲渡

■ブリヂストン<5108>、乗用車用タイヤ向け合成ゴム製造・販売の中国子会社BSRCの全株式をLCY社に売却

■シティインデックスイレブンス、日本アジアグループ<3751>へのTOB買付価格を960円に引き上げ　買付期間は6月29日まで延長

■日本郵便と日本郵政キャピタル、ドローン事業の自律制御システム研究所<6232>と郵便・物流領域で資本業務提携

■GMOインターネット<9449>、マンガやイラストの公開・閲覧プラットフォーム展開のメディバン(MediBang)と資本業務提携

■建設工事受発注プラットフォーム運営のクラフトバンク、総額約3.5億円の資金調達を実施　構造物検査のジャストと資本業務提携も

■エディア<3935>、子会社である一二三書房のBtoB事業の一部を承継　同社グッズ事業は子会社ティームエンタテインメントに

■ロードスターキャピタル<3482>、投資助言・代理業や投資運用業などを子会社ロードスターインベストメンツに承継

■エーザイ<4523>、抗てんかん剤「Zonegran」の欧州及びその他地域の権利を英Advanz Pharma社に譲渡

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 日産自は15日の新車発表予告や「スカイライン」開発中止報道など材料視され値上がり
  2. 【特集】「木材・林業関連株」に注目！はずせない森林管理法・バイオマス発電関連株
  3. マスク氏、ビットコイン決済再開について言及【フィスコ・ビットコインニュース】
  4. ビットコイン、海外の売りポジションは大幅増加【フィスコ・ビットコインニュース】
  5. 【注目のインカムゲイン・キャピタルゲイン両立株】ノーリツは最高純益更新と配当権利取り妙味
  1. 日産自は15日の新車発表予告や「スカイライン」開発中止報道など材料視され値上がり
  2. エルサルバドルがビットコインを法定通貨に採用　その影響は?
  3. NY原油：続伸、IEAの需要増予測で一時71ドル台
  4. 【話題株】コーナン商事が急伸、旧・村上ファンド系とされる投資会社が株式保有とされ思惑広がる
  5. 5月の米雇用統計は予想下回る、テーパリングへの影響は?
  1. 日銀・黒田総裁の白旗と残された負の遺産　前編
  2. ビットコインが激しく乱高下、取引価格の妥当性を測る尺度はあるのか?
  3. 日銀・黒田総裁の白旗と残された負の遺産　後編
  4. ビットコイン急落で株式市場も調整相場入りか?
  5. ビットコインの台頭と株式・ゴールドの三つ巴　ビットコイン暴落の先にあるものは　前編

広告

写真で見るニュース

  • 新型NX（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • 新型ランドクルーザー（300系）（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • (c) 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.
  • (c) 2021　『ドライブ・マイ・カー』製作委員会
  • タント特別仕様車 楽天イーグルス エディション ⓒRakuten Eagles
  • Photo：スカイライン打倒を果たした「第6回富士TT」で激走する加茂・増田組サバンナ（マツダレース委員会アーカイブ）
  • © 2021 Universal Pictures
  • レクサスの特別仕様車3種と松山英樹選手（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

荷物を搬送するPLATTER Auto（画像：三菱重工業の発表資料より）

冷凍冷蔵倉庫型のレーザー誘導無人フォークリフトを開発　三菱重工ら

水星のイメージ。

水星の逆行は相場では要注意?

相場展望6月14日　米5月CPIはインフレ加速懸念の後退で、次のFOMC待ち　米下院での巨大IT企業規制法案提出の動向に注目

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体