関連記事
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：第3次産業活動指数、米小売売上高、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
13:30 第3次産業活動指数(4月)
＜海外＞
15:00 独・CPI(5月) 0.5％ 0.5％
15:00 英・失業率(5月) 7.2％
15:00 英・ILO失業率(3カ月)(4月) 4.8％ 4.8％
18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(4月) 158億ユーロ
20:30 印・貿易収支(5月) -63.2億ドル -151.0億ドル
21:30 米・生産者物価コア指数(5月) 4.8％ 4.1％
21:30 米・小売売上高(5月) -0.4％ 0％
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(6月) 22.0 24.3
22:15 米・鉱工業生産指数(5月) 0.6％ 0.5％
22:15 米・設備稼働率(5月) 75.0％ 74.6％
23:00 米・NAHB住宅市場指数(6月) 83 83
23:00 米・企業在庫(4月) -0.1％ 0.3％
25:00 露・GDP(1-3月) -1.0％ -1.0％
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(4月) 2622億ドル
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(16日まで)
英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演
ベルギー・米EU首脳会議
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 6/14の強弱材料 6/14 08:18
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、ユーロ圏鉱工業生産指数、英ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演など 6/14 06:30
- 6/11の強弱材料 6/11 08:13
- 今日の注目スケジュール：景況判断BSI大企業全産業、英GDP、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など 6/11 06:30
- 6/10（訂正）の強弱材料 6/10 08:36
広告
広告
広告