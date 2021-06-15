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今日の注目スケジュール：第3次産業活動指数、米小売売上高、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など

2021年6月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：第3次産業活動指数、米小売売上高、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
13:30　第3次産業活動指数(4月)


＜海外＞
15:00　独・CPI(5月)　0.5％　0.5％
15:00　英・失業率(5月)　　7.2％
15:00　英・ILO失業率(3カ月)(4月)　4.8％　4.8％
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(4月)　　158億ユーロ
20:30　印・貿易収支(5月)　-63.2億ドル　-151.0億ドル
21:30　米・生産者物価コア指数(5月)　4.8％　4.1％
21:30　米・小売売上高(5月)　-0.4％　0％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(6月)　22.0　24.3
22:15　米・鉱工業生産指数(5月)　0.6％　0.5％
22:15　米・設備稼働率(5月)　75.0％　74.6％
23:00　米・NAHB住宅市場指数(6月)　83　83
23:00　米・企業在庫(4月)　-0.1％　0.3％
25:00　露・GDP(1-3月)　-1.0％　-1.0％
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(4月)　　2622億ドル


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(16日まで)

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

ベルギー・米EU首脳会議


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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