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出来高変化率ランキング（10時台）～ホロン、宮地エンジなどがランクイン

2021年6月4日 11:08

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記事提供元：フィスコ


*11:08JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ホロン、宮地エンジなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月4日　10:57　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4651> サニックス　　　　 14356200 　764660　 1777.46% 13.62%
<2562> 上場ダウH　　　　　172740 　11852　 1357.48% -0.23%
<2633> NFS&P500ヘッジ無　　82460 　6736　 1124.17% -0.19%
<2511> NF外債ヘッジ無　　109360 　11848　 823.02% -0.1%
<6899> ASTI　　　　　　65800 　11820　 456.68% 8.73%
<6778> アルチザ　　　　　　989100 　188120　 425.78% -8.27%
<5992> 中発条　　　　　　　570500 　121200　 370.71% 6.69%
<4571> ナノキャリア　　　　1645200 　441000　 273.06% 3.1%
<2521> 上場米HE　　　　　427400 　122730　 248.24% -0.48%
<6063> EAJ　　　　　　　249400 　71920　 246.77% -8.69%
<3191> ジョイ本田　　　　　1283700 　398080　 222.47% 1.28%
<1326>* SPDRゴール　　　38850 　13409.4　 189.72% -1.74%
<3909> ショーケース　　　　130200 　46020　 182.92% 7.17%
<8914> エリアリンク　　　　98700 　37000　 166.76% -3.39%
<7042> アクセスGHD　　　1334000 　513180　 159.95% 11.39%
<6803> ティアック　　　　　971400 　381560　 154.59% 1.57%
<4446> Link-U　　　　213400 　88680　 140.64% 3.08%
<7748>* ホロン　　　　　　　167300 　70960　 135.77% 10.42%
<7962> キングジム　　　　　235300 　99820　 135.72% -0.32%
<7191> イントラスト　　　　176900 　76120　 132.4% 4.64%
<1655> iS500米　　　　231806 　102844.2　 125.4% -0.15%
<3431>* 宮地エンジ　　　　　60600 　26940　 124.94% 4.35%
<8298> ファミリー　　　　　59300 　27000　 119.63% 0%
<7279> ハイレックス　　　　121300 　56500　 114.69% 4.38%
<1328>* 金連動　　　　　　　35530 　16968　 109.39% -1.89%
<3751> 日本アG　　　　　　109000 　54980　 98.25% -0.22%
<8214>* AOKIHD　　　　442600 　240480　 84.05% 3.98%
<3446> ジェイテック　　　　67800 　37320　 81.67% 3.44%
<5017>* 富士石油　　　　　　15601200 　8958060　 74.16% 12.92%
<3319> GDO　　　　　　　261800 　152660　 71.49% -0.62%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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