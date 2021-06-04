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*11:08JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ホロン、宮地エンジなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月4日 10:57 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4651> サニックス 14356200 764660 1777.46% 13.62%
<2562> 上場ダウH 172740 11852 1357.48% -0.23%
<2633> NFS&P500ヘッジ無 82460 6736 1124.17% -0.19%
<2511> NF外債ヘッジ無 109360 11848 823.02% -0.1%
<6899> ASTI 65800 11820 456.68% 8.73%
<6778> アルチザ 989100 188120 425.78% -8.27%
<5992> 中発条 570500 121200 370.71% 6.69%
<4571> ナノキャリア 1645200 441000 273.06% 3.1%
<2521> 上場米HE 427400 122730 248.24% -0.48%
<6063> EAJ 249400 71920 246.77% -8.69%
<3191> ジョイ本田 1283700 398080 222.47% 1.28%
<1326>* SPDRゴール 38850 13409.4 189.72% -1.74%
<3909> ショーケース 130200 46020 182.92% 7.17%
<8914> エリアリンク 98700 37000 166.76% -3.39%
<7042> アクセスGHD 1334000 513180 159.95% 11.39%
<6803> ティアック 971400 381560 154.59% 1.57%
<4446> Link-U 213400 88680 140.64% 3.08%
<7748>* ホロン 167300 70960 135.77% 10.42%
<7962> キングジム 235300 99820 135.72% -0.32%
<7191> イントラスト 176900 76120 132.4% 4.64%
<1655> iS500米 231806 102844.2 125.4% -0.15%
<3431>* 宮地エンジ 60600 26940 124.94% 4.35%
<8298> ファミリー 59300 27000 119.63% 0%
<7279> ハイレックス 121300 56500 114.69% 4.38%
<1328>* 金連動 35530 16968 109.39% -1.89%
<3751> 日本アG 109000 54980 98.25% -0.22%
<8214>* AOKIHD 442600 240480 84.05% 3.98%
<3446> ジェイテック 67800 37320 81.67% 3.44%
<5017>* 富士石油 15601200 8958060 74.16% 12.92%
<3319> GDO 261800 152660 71.49% -0.62%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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