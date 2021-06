星野源のニューシングル『不思議／創造』、「うちで踊ろう」のフルバージョンも収録

星野源のニューシングル『不思議/創造』が2021年6月23日(水)より発売される。

■星野源のニューシングル『不思議/創造』

『不思議/創造』は、2018年にリリースされたシングル『ドラえもん』以来となるシングルパッケージ。TBS系火曜ドラマ『着飾る恋には理由があって』の主題歌として先行で配信されている「不思議」と、スーパーマリオブラザーズ35周年テーマソングとして2021年2月に発表された「創造」の2曲をタイトルに冠した。

■「うちで踊ろう(大晦日)」を新録

カップリングには、「うちで踊ろう」のフルバージョンとして「第71回NHK紅白歌合戦」で披露された「うちで踊ろう(大晦日)」を新録したほか、全4曲が収録される予定だ。

■初回限定盤として “感謝”盤&“宴会”盤も

また初回限定盤は、120分を超える映像作品が付属する“感謝”盤と“宴会”盤の2種類が登場。“感謝”盤には、星野源初の配信ライブ『Gen Hoshino's 10th Anniversary Concert “Gratitude”』の全18曲と、当日のドキュメンタリー映像を収録。

“宴会”盤には、星野源のオフィシャル・イヤーブック『YELLOW MAGAZINE 2019-2020』に付属するウェブサービス「YELLOW PASS」会員限定のオンラインイベントとして、2021年3月に開催された『YELLOW PASS Live Streaming “宴会”』のライブパート全編やドキュメンタリー映像を収録した。

■作品詳細

星野源ニューシングル『不思議/創造』

発売日:2021年6月23日(水)

価格:

・通常盤 1,300円(税込)

・初回限定“感謝”盤 (CD+BD/CD+DVD) 4,500円(税込)

・初回限定“宴会”盤 (CD+BD/CD+DVD) 4,500円(税込)

<収録曲>

01. 不思議

02. 創造

03. うちで踊ろう (大晦日)

04. そしたら

<特典ディスク>



■初回限定“感謝”盤

収録内容:

01. Pop Virus 02. 地獄でなぜ悪い 03. 湯気 04. ステップ 05. 桜の森 06. 肌

07. Ain't Nobody Know 08. 折り合い 09. 老夫婦 10. 未来 11. うちで踊ろう 12. プリン 13. Crazy Crazy 14. SUN 15. 恋 16. Same Thing (feat. Superorganism) 17. Hello Song 18. 私

・“Gratitude” Documentary

■初回限定“宴会”盤

収録内容:

01. くだらないの中に 02. Pop Virus 03. 湯気 04. KIDS 05. 肌 06. Ain’t Nobody Know 07. Dead Leaf 08. 乱視 09. 創造 10. SUN 11. ドラえもん 12. 桜の森

・“宴会” -打ち上げ-

・“宴会” Documentary