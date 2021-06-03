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暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：6月3日更新【フィスコ・ビットコインニュース】

2021年6月3日 14:02

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記事提供元：フィスコ


*14:02JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：6月3日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
6月4-6月5日：ビットコイン2021（開催地：米国）

6月10日：PI x DEFI - Virtual Crypto Conference（開催地：カナダ）

6月11-6月12日：ブロックチェーン フェスト 2021（開催地：キプロス）

6月15-6月17日：マイナーサミット　2021（開催地：アメリカ）

6月16日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間6月17日8時）

6月18日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間6月19日8時）

6月23-6月25日：InterCon Conference（開催地：アメリカ）

6月25日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間6月26日午前1時）

７月：イーサリアム・ロンドンハードフォーク

７月８-７月９日：Blockchain and Internet of Things Conference 2021（開催地：ベトナム）

７月14日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間７月15日8時）

７月16日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間７月17日8時）

７月20-７月22日：Ethereum Community Conference 4 EthCC（開催地：フランス）《TY》

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