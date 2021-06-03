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6/3の強弱材料

2021年6月3日 08:33

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記事提供元：フィスコ


*08:33JST 6/3
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（28946.14、+131.80）
・NYダウは上昇（34600.38、+25.07）
・ナスダック総合指数は上昇（13756.33、+19.85）
・SOX指数は上昇（3196.98、+22.66）
・VIX指数は低下（17.48、-0.42）
・米原油先物は上昇（68.83、+1.11）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（28875、大阪比-55）
・1ドル109円50-60銭
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・豊田日本自動車工業会会長の記者会見
・豪貿易収支（4月）
・中国財新総合PMI（5月）
・ユーロ圏総合PMI（5月）
・米ADP全米雇用報告（5月）
・米非農業部門労働生産性（1-3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米ISM非製造業景況指数（5月）
・米クオールズFRB副議長（銀行監督担当）が講演
・タイ、ブラジル市場は休場
・主要7カ国（G7）保健相会合《ST》

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