

*08:33JST 6/3

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28946.14、+131.80）

・NYダウは上昇（34600.38、+25.07）

・ナスダック総合指数は上昇（13756.33、+19.85）

・SOX指数は上昇（3196.98、+22.66）

・VIX指数は低下（17.48、-0.42）

・米原油先物は上昇（68.83、+1.11）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（28875、大阪比-55）

・1ドル109円50-60銭

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・豊田日本自動車工業会会長の記者会見

・豪貿易収支（4月）

・中国財新総合PMI（5月）

・ユーロ圏総合PMI（5月）

・米ADP全米雇用報告（5月）

・米非農業部門労働生産性（1-3月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米ISM非製造業景況指数（5月）

・米クオールズFRB副議長（銀行監督担当）が講演

・タイ、ブラジル市場は休場

・主要7カ国（G7）保健相会合《ST》