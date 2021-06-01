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今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など

2021年6月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　設備投資(1-3月)　-5.6％　-4.8％
08:50　企業利益(1-3月)　　-0.7％
08:50　企業売上高(1-3月)　　-4.5％
09:30　製造業PMI(5月)　　52.5
14:00　自動車販売台数(5月)　　22.2％
16:00　債券市場サーベイ(5月調査、日本銀行)


＜海外＞
10:30　豪・経常収支(1-3月)　　145億豪ドル
10:45　中・財新製造業PMI(5月)　52.0　51.9
13:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.10％
14:00　印・製造業PMI(5月)　　55.5
16:00　スイス・GDP(1-3月)　-0.2％　-1.6％
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(5月)　6.0％　6.0％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(5月)　62.8　62.8
17:30　南ア・失業率(1-3月)　　32.5％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(5月)　0.9％　0.7％
18:00　欧・ユーロ圏失業率(4月)　8.1％　8.1％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(5月)　　0.66％
21:00　ブ・GDP(1-3月)　0.4％　-1.1％
21:00　ブ・PPI製造業(4月)　　4.81％
21:30　加・GDP(1-3月)　6.8％　9.6％
22:00　ブ・製造業PMI(5月)　　52.3
23:00　米・建設支出(4月)　0.6％　0.2％
23:00　米・ISM製造業景況指数(5月)　61.0　60.7
27:00　ブ・貿易収支(5月)　　103.49億ドル


米・ブレイナード連邦準備制度理事会(FRB)理事が講演

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

「OPECプラス」閣僚級会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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