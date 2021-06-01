関連記事
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 設備投資(1-3月) -5.6％ -4.8％
08:50 企業利益(1-3月) -0.7％
08:50 企業売上高(1-3月) -4.5％
09:30 製造業PMI(5月) 52.5
14:00 自動車販売台数(5月) 22.2％
16:00 債券市場サーベイ(5月調査、日本銀行)
＜海外＞
10:30 豪・経常収支(1-3月) 145億豪ドル
10:45 中・財新製造業PMI(5月) 52.0 51.9
13:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
14:00 印・製造業PMI(5月) 55.5
16:00 スイス・GDP(1-3月) -0.2％ -1.6％
16:55 独・失業率(失業保険申請率)(5月) 6.0％ 6.0％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(5月) 62.8 62.8
17:30 南ア・失業率(1-3月) 32.5％
18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(5月) 0.9％ 0.7％
18:00 欧・ユーロ圏失業率(4月) 8.1％ 8.1％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(5月) 0.66％
21:00 ブ・GDP(1-3月) 0.4％ -1.1％
21:00 ブ・PPI製造業(4月) 4.81％
21:30 加・GDP(1-3月) 6.8％ 9.6％
22:00 ブ・製造業PMI(5月) 52.3
23:00 米・建設支出(4月) 0.6％ 0.2％
23:00 米・ISM製造業景況指数(5月) 61.0 60.7
27:00 ブ・貿易収支(5月) 103.49億ドル
米・ブレイナード連邦準備制度理事会(FRB)理事が講演
英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演
「OPECプラス」閣僚級会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 5/31の強弱材料 5/31 08:11
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、消費者態度指数、中製造業PMIなど 5/31 06:30
- 5/28の強弱材料 5/28 08:16
- 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、米個人所得、米ミシガン大学消費者マインド指数など 5/28 06:30
- 5/27の強弱材料 5/27 08:36
広告
広告
広告