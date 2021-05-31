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*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、消費者態度指数、中製造業PMIなど
＜国内＞
08:50 小売売上高(4月) -1.0％ 1.2％
08:50 百貨店・スーパー売上高(4月) 15.4％ 2.9％
08:50 鉱工業生産指数(4月) 4.0％ 1.7％
14:00 消費者態度指数(5月) 34.7
14:00 住宅着工件数(4月) 5.2％
17:00 長期国債買い入れの月間予定(6月、日本銀行)
＜海外＞
10:00 中・製造業PMI(5月) 51.2 51.1
10:00 中・非製造業PMI(5月) 55.0 54.9
10:00 中・総合PMI(5月) 53.8
16:00 トルコ・GDP(1-3月) 6.3％ 5.9％
17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(4月) 9.8％ 10.1％
19:30 印・財政赤字(3月) 1兆7154億3千万ルピー
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:00 印・GDP(1-3月) 0.9％ 0.4％
21:00 印・年間GDP予想(21年度) -7.5％ -8.0％
21:00 独・消費者物価指数(5月) 2.3％ 2.0％
21:30 ブ・基礎的財政収支(4月) 152億レアル 50億レアル
21:30 ブ・純債務対GDP比(4月) 61.6％ 61.3％
21:30 加・経常収支(1-3月) 24.0億加ドル -72.6億加ドル
経済協力開発機構(OECD)が世界経済見通しを公表
「OPECプラス」共同技術委員会(JTC)
米・株式市場は祝日のため休場(メモリアルデー)
英・株式市場は祝日のため休場(スプリング・バンクホリデー)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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