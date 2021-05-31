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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、消費者態度指数、中製造業PMIなど

2021年5月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、消費者態度指数、中製造業PMIなど
＜国内＞
08:50　小売売上高(4月)　-1.0％　1.2％
08:50　百貨店・スーパー売上高(4月)　15.4％　2.9％
08:50　鉱工業生産指数(4月)　4.0％　1.7％
14:00　消費者態度指数(5月)　　34.7
14:00　住宅着工件数(4月)　5.2％
17:00　長期国債買い入れの月間予定(6月、日本銀行)


＜海外＞

10:00　中・製造業PMI(5月)　51.2　51.1
10:00　中・非製造業PMI(5月)　55.0　54.9
10:00　中・総合PMI(5月)　　53.8
16:00　トルコ・GDP(1-3月)　6.3％　5.9％
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(4月)　9.8％　10.1％
19:30　印・財政赤字(3月)　　1兆7154億3千万ルピー
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:00　印・GDP(1-3月)　0.9％　0.4％
21:00　印・年間GDP予想(21年度)　-7.5％　-8.0％
21:00　独・消費者物価指数(5月)　2.3％　2.0％
21:30　ブ・基礎的財政収支(4月)　152億レアル　50億レアル
21:30　ブ・純債務対GDP比(4月)　61.6％　61.3％
21:30　加・経常収支(1-3月)　24.0億加ドル　-72.6億加ドル


経済協力開発機構(OECD)が世界経済見通しを公表

「OPECプラス」共同技術委員会(JTC)

米・株式市場は祝日のため休場(メモリアルデー)

英・株式市場は祝日のため休場(スプリング・バンクホリデー)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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