

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、消費者態度指数、中製造業PMIなど

＜国内＞

08:50 小売売上高(4月) -1.0％ 1.2％

08:50 百貨店・スーパー売上高(4月) 15.4％ 2.9％

08:50 鉱工業生産指数(4月) 4.0％ 1.7％

14:00 消費者態度指数(5月) 34.7

14:00 住宅着工件数(4月) 5.2％

17:00 長期国債買い入れの月間予定(6月、日本銀行)



＜海外＞

10:00 中・製造業PMI(5月) 51.2 51.1

10:00 中・非製造業PMI(5月) 55.0 54.9

10:00 中・総合PMI(5月) 53.8

16:00 トルコ・GDP(1-3月) 6.3％ 5.9％

17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(4月) 9.8％ 10.1％

19:30 印・財政赤字(3月) 1兆7154億3千万ルピー

20:25 ブ・週次景気動向調査

21:00 印・GDP(1-3月) 0.9％ 0.4％

21:00 印・年間GDP予想(21年度) -7.5％ -8.0％

21:00 独・消費者物価指数(5月) 2.3％ 2.0％

21:30 ブ・基礎的財政収支(4月) 152億レアル 50億レアル

21:30 ブ・純債務対GDP比(4月) 61.6％ 61.3％

21:30 加・経常収支(1-3月) 24.0億加ドル -72.6億加ドル



経済協力開発機構(OECD)が世界経済見通しを公表

「OPECプラス」共同技術委員会(JTC)

米・株式市場は祝日のため休場(メモリアルデー)

英・株式市場は祝日のため休場(スプリング・バンクホリデー)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》