関連記事
*12:36JST 【M&A速報：2021/05/26（1）】日本酒事業運営のClear、総額12.95億円の資金調達を実施
■日本酒事業運営のClear、ジャフコグループ<8595>などから総額12.95億円の資金調達を実施
■JR東日本スタートアップ、薬局・訪問看護・医薬品EC等事業展開のGOOD AIDと資本業務提携
■アプラスインベストメント、アプラスパーソナルローンを吸収合併
■プラント事業等を展開するカシワバラ・コーポレーション、建機レンタル業界DX支援のSORABITOと資本提携へ
■DNA/RNA編集技術をもつエディットフォース、NEWTON BIOCAPITAL I Pricaf Privée SAなどから総額8億円の資金調達を実施
■東京ラヂエーター製造<7235>、AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUSTからの株主提案に対し「反対」を表明
■ヨータイ<5357>、キャピタルギャラリーからの株主提案に対し「反対」を表明
■SBSホールディングス<2384>子会社のSBSリコーロジスティクス、東北6県内で医療品・事務機器等配送のジャスを買収
■東海理化<6995>、子会社のエヌ・エス・ケイと恵那東海理化を統合 新会社名は「東海理化 NExT」
■青果卸のR&Cホールディングス、子会社の長野県連合青果と長印を合併
■一家ダイニングプロジェクト<9266>、単独株式移転により持株会社体制に移行
■ホテル・旅館向けクラウドアプリケーション開発の陣屋コネクト、ティラド<7236>に追加出資 出資比率10.14％に
■アプリコット・ベンチャーズとTLM、プレシード期に特化した30億円規模のファンド「mint」を設立
■ホームセンターチェーン経営のカインズ、リアル行動データプラットフォーム提供のunerryと資本業務提携
■元プロバスケ選手の伊藤俊亮氏、フィットネスクラブ展開のエイムが運営する横浜市の「エイムブルーゲート店」事業承継会社を買収
■公共制度の申請サポートクラウド型ソフトウェア運営のCivichat、East Venturesから1500万円の資金調達を実施
■スカラ<4845>、ABL関連サービス等のトゥルーバグループHDと資本業務提携
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は5日続伸、リクルートHDが1銘柄で約21円分押し上げ 5/26 12:44
- ゼリア新薬工業が戻り高値に進む、増益基調の業績や自社株買いなど好感 5/26 11:17
- エアトリが再び一段高、新型コロナワクチンの接種進展を期待し好業績を買う相場再燃 5/26 11:00
- クシム 大幅反発、NFTマーケットプレイスの共同開発に着手 5/26 10:49
- 出来高変化率ランキング（10時台）～ETSHD、M−ベビーカレンダーなどがランクイン 5/26 10:43
広告
広告
広告