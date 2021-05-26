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【M&A速報：2021/05/26（1）】日本酒事業運営のClear、総額12.95億円の資金調達を実施

2021年5月26日 12:36

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記事提供元：フィスコ


*12:36JST 【M&A速報：2021/05/26（1）】日本酒事業運営のClear、総額12.95億円の資金調達を実施
■日本酒事業運営のClear、ジャフコグループ<8595>などから総額12.95億円の資金調達を実施

■JR東日本スタートアップ、薬局・訪問看護・医薬品EC等事業展開のGOOD AIDと資本業務提携

■アプラスインベストメント、アプラスパーソナルローンを吸収合併

■プラント事業等を展開するカシワバラ・コーポレーション、建機レンタル業界DX支援のSORABITOと資本提携へ

■DNA/RNA編集技術をもつエディットフォース、NEWTON BIOCAPITAL I Pricaf Privée SAなどから総額8億円の資金調達を実施

■東京ラヂエーター製造<7235>、AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUSTからの株主提案に対し「反対」を表明

■ヨータイ<5357>、キャピタルギャラリーからの株主提案に対し「反対」を表明

■SBSホールディングス<2384>子会社のSBSリコーロジスティクス、東北6県内で医療品・事務機器等配送のジャスを買収

■東海理化<6995>、子会社のエヌ・エス・ケイと恵那東海理化を統合　新会社名は「東海理化 NExT」

■青果卸のR&Cホールディングス、子会社の長野県連合青果と長印を合併

■一家ダイニングプロジェクト<9266>、単独株式移転により持株会社体制に移行

■ホテル・旅館向けクラウドアプリケーション開発の陣屋コネクト、ティラド<7236>に追加出資　出資比率10.14％に

■アプリコット・ベンチャーズとTLM、プレシード期に特化した30億円規模のファンド「mint」を設立

■ホームセンターチェーン経営のカインズ、リアル行動データプラットフォーム提供のunerryと資本業務提携

■元プロバスケ選手の伊藤俊亮氏、フィットネスクラブ展開のエイムが運営する横浜市の「エイムブルーゲート店」事業承継会社を買収

■公共制度の申請サポートクラウド型ソフトウェア運営のCivichat、East Venturesから1500万円の資金調達を実施

■スカラ<4845>、ABL関連サービス等のトゥルーバグループHDと資本業務提携

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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