

*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業向けサービス価格指数、スーパーマーケット売上高、ブ海外直接投資など

＜国内＞

08:50 企業向けサービス価格指数(4月) 0.7％

10:30 鈴木日銀審議委員が山口県金融経済懇談会で講演、同記者会見

14:00 景気先行CI指数(3月) 103.2

14:00 景気一致指数(3月) 93.1

14:00 スーパーマーケット売上高(4月) 1.3％



月例経済報告(5月)



＜海外＞

07:45 NZ・貿易収支(4月) 0.33億NZドル

11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％

21:30 ブ・経常収支(4月) 60.5億ドル -38.7億ドル

21:30 ブ・海外直接投資(4月) 49.14億ドル 68.64億ドル



米・大手米銀CEOが上院銀行委公聴会で証言

シリア・大統領選挙



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》