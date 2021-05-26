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今日の注目スケジュール：企業向けサービス価格指数、スーパーマーケット売上高、ブ海外直接投資など

2021年5月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業向けサービス価格指数、スーパーマーケット売上高、ブ海外直接投資など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(4月)　　0.7％
10:30　鈴木日銀審議委員が山口県金融経済懇談会で講演、同記者会見
14:00　景気先行CI指数(3月)　　103.2
14:00　景気一致指数(3月)　　93.1
14:00　スーパーマーケット売上高(4月)　　1.3％


月例経済報告(5月)


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(4月)　　0.33億NZドル
11:00　NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
21:30　ブ・経常収支(4月)　60.5億ドル　-38.7億ドル
21:30　ブ・海外直接投資(4月)　49.14億ドル　68.64億ドル


米・大手米銀CEOが上院銀行委公聴会で証言

シリア・大統領選挙


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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