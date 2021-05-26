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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業向けサービス価格指数、スーパーマーケット売上高、ブ海外直接投資など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(4月) 0.7％
10:30 鈴木日銀審議委員が山口県金融経済懇談会で講演、同記者会見
14:00 景気先行CI指数(3月) 103.2
14:00 景気一致指数(3月) 93.1
14:00 スーパーマーケット売上高(4月) 1.3％
月例経済報告(5月)
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(4月) 0.33億NZドル
11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
21:30 ブ・経常収支(4月) 60.5億ドル -38.7億ドル
21:30 ブ・海外直接投資(4月) 49.14億ドル 68.64億ドル
米・大手米銀CEOが上院銀行委公聴会で証言
シリア・大統領選挙
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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