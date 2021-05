BABY-G“サンゴ”モチーフの新作腕時計、コーラルオレンジのケース＆グラデーション文字板

BABY-G(ベイビージー)は、“サンゴ”をモチーフにした新作腕時計を、2021年6月18日(金)にカシオ時計取扱店などで発売予定。

鮮やかなコーラルオレンジに彩られた新作腕時計は、華やか な色彩が特徴のサンゴ「サンコーラル(イボヤギ)」をモチーフにしたウオッチ。明るいカラーリングに彩られたバンドとケースに、「サンコーラル」をイメージしたグラデーションカラーの文字板を組み合わせている。

文字板上の9時位置には、サンゴを隠れ家とする「カンザシヤドカリ」を配し、ささやかな遊び心をプラス。海や夏空に映える、プレイフルな表情の腕時計に仕上げた。

尚、今回の新作腕時計は珊瑚礁の保全活動を行う特定非営利団体「アクアプラネット」とのコラボレーションモデル第4弾。バンドにロゴや「Love The Sea And The Earth」の文字がプリントされている他、パッケージには樹脂素材を使用せず、再生紙を使用した紙箱を採用した。

【詳細】

BABY-G 新作腕時計「BGA-280AQ-4AJR」

発売日:2021年6月18日(金)

取扱い場所:カシオ時計取扱店、ECサイト

価格:15,400円(税込)

サイズ:47.4×43.3×14.8mm

主な仕様:耐衝撃構造/10気圧防水/世界27都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き) +GMT(グリニッジ標準時)の時刻表示/フルオートカレンダー(2000~2039年)、12/24時間制表示切替LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き)

【問い合わせ先】

カシオ計算機 お客様相談室

TEL:03-5334-4869(時計専用)