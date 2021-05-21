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【M&A速報：2021/05/20（1）】新型コロナPCＲ検査キット提供のアイチェック、ヤギなどから資金調達を実施（訂正）

2021年5月21日 12:22

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記事提供元：フィスコ


*12:22JST 【M&A速報：2021/05/20（1）】新型コロナPCＲ検査キット提供のアイチェック、ヤギなどから資金調達を実施（訂正）
下記のとおり修正します。
（誤）ベアリングメーカーのダイベア、電磁クラッチ用ベアリング等旋削加工のミッドテックを買収
（正）ベアリングメーカーのダイベア、電磁クラッチ用ベアリング等旋削加工子会社ミッドテックを完全子会社化


■新型コロナPCＲ検査・抗原検査キット提供のアイチェック(ICheck)、TSIホールディングス<3608>やヤギ<7460>などから資金調達を実施

■飲食店向けデリバリー注文一元管理サービス「CAMEL」提供のtacoms、資金調達を実施

■グローバル学生特化型プラットフォーム「JPort」運営のSPeak、約8000万円の資金調達を実施

■建設業マッチングプラットフォーム提供のツクリンク、約3億円の資金調達を実施

■広告制作事業等のクロスデバイス、Webコンサル・Web制作のT-imageを買収　関西エリアの業務強化

■ベアリングメーカーのダイベア、電磁クラッチ用ベアリング等旋削加工子会社ミッドテックを完全子会社化

■京都中央信金と中信ベンチャーキャピタル、3億円の「中信ベンチャー・投資ファンド6号投資事業有限責任組合」を設立

■ヤマエ久野<8108>、持株会社体制に移行

■サントリー食品インターナショナル<2587>、国内飲料自動販売機等事業のグループ会社を再編

■NTTデータ<9613>、クラウド環境でのアプリケーション開発に強みをもつ米Nexient社を買収

■インドの再生可能エネルギー大手Adani Green Energy、ソフトバンクG<9984>のインド子会社SB Energy India社を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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