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岩崎電気は自社株買いが好感されて大きく出直り年初来の高値に迫る

2021年5月20日 09:49

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■33万株(発行株数の4.35%)規模で20日から開始

　岩崎電気<6924>(東1)は5月20日、大きく出直って始まり、取引開始後は8%高の1610円(120円高)まで上げ、3月につけた年初来の高値1656円に迫っている。19日の15時、自己株式の取得(自社株買い)を発表し、好感買いが集まった。

　普通株式33万株(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合4.35%)、または取得価額の総額5億円を上限に、2021年5月20日から22年3月31日まで実施する。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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