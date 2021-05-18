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*14:17JST 出来高変化率ランキング（13時台）～オープンドア、第一商品などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月18日 13:49 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<5943> ノーリツ 465600 74480 525.13% 11.44%
<7363> ベビーカレンダー 308600 50580 510.12% 3.23%
<1447> ITbookHD 1645200 277720 492.40% 21.8%
<4764>*NexusBank 9761700 1802980 441.42% 16.87%
<4482> ウィルズ 1098500 203080 440.92% -13.44%
<4193> J−ファブリカ 513100 96480 431.82% 2.52%
<4011> ヘッドウォーター 120600 23080 422.53% 0.83%
<2160> ジーエヌアイ 5968300 1201460 396.75% 15.46%
<6615> UMCエレ 766700 160820 376.74% -11.77%
<3856> エーバランス 902300 209560 330.57% -7.88%
<6030> アドベンチャー 179400 42620 320.93% 10.06%
<4883> モダリス 1441400 359480 300.97% -8.59%
<6815> ユニデンHD 126700 33440 278.89% -8.95%
<3465> ケイアイスター 642300 199640 221.73% 10.03%
<3359> cotta 553000 179160 208.66% 9.8%
<6840> AKIBA 70100 23140 202.94% -4.31%
<7092>*ＦＦＪ 633500 21482000.00% 1.949%
<5703> 日軽金HD 941700 340740 176.37% -4.48%
<6191> エアトリ 644200 234980 174.15% 11.75%
<4449> ギフティ 830900 311380 166.84% -4.87%
<2196> エスクリ 294800 114960 156.44% 9.72%
<4933> I−ne 271400 106940 153.79% 7.9%
<3926>*オープンドア 445900 185160 140.82% 10.75%
<8746>*第一商品 1475300 626260 135.57% 7.11%
<2437>*Shinwa 1117000 478340 133.52% 9.18%
<4393> バンクオブイノベ 186300 79860 133.28% 9.46%
<7256> 河西工 459000 196840 133.18% -6.39%
<2678>*アスクル 502600 223440 124.94% -0.27%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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