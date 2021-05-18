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出来高変化率ランキング（13時台）～オープンドア、第一商品などがランクイン

2021年5月18日 14:17

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記事提供元：フィスコ


*14:17JST 出来高変化率ランキング（13時台）～オープンドア、第一商品などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月18日　13:49　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<5943> ノーリツ　　　　　 　465600 　74480　 525.13% 11.44%
<7363> ベビーカレンダー 　308600 　50580　 510.12% 3.23%
<1447> ITbookHD　 　1645200 　277720　 492.40% 21.8%
<4764>*NexusBank 　9761700 　1802980　 441.42% 16.87%
<4482> ウィルズ　　　　　 　1098500 　203080　 440.92% -13.44%
<4193> J−ファブリカ　　 　513100 　96480　 431.82% 2.52%
<4011> ヘッドウォーター 　120600 　23080　 422.53% 0.83%
<2160> ジーエヌアイ　　　 　5968300 　1201460　 396.75% 15.46%
<6615> UMCエレ　　　　 　766700 　160820　 376.74% -11.77%
<3856> エーバランス　　　 　902300 　209560　 330.57% -7.88%
<6030> アドベンチャー 　179400 　42620　 320.93% 10.06%
<4883> モダリス　　　　　 　1441400 　359480　 300.97% -8.59%
<6815> ユニデンHD　　　 　126700 　33440　 278.89% -8.95%
<3465> ケイアイスター　　 　642300 　199640　 221.73% 10.03%
<3359> cotta　　　　 　553000 　179160　 208.66% 9.8%
<6840> AKIBA　　　　 　70100 　23140　 202.94% -4.31%
<7092>*ＦＦＪ　 　633500　 21482000.00% 1.949%
<5703> 日軽金HD　　　　 　941700 　340740　 176.37% -4.48%
<6191> エアトリ　　　　　 　644200 　234980　 174.15% 11.75%
<4449> ギフティ　　　　　 　830900 　311380　 166.84% -4.87%
<2196> エスクリ　　　　　 　294800 　114960　 156.44% 9.72%
<4933> I−ne　　　　　 　271400 　106940　 153.79% 7.9%
<3926>*オープンドア　　　 　445900 　185160　 140.82% 10.75%
<8746>*第一商品　　　　　 　1475300 　626260　 135.57% 7.11%
<2437>*Shinwa　　　 　1117000 　478340　 133.52% 9.18%
<4393> バンクオブイノベ　 　186300 　79860　 133.28% 9.46%
<7256> 河西工　　　　　　 　459000 　196840　 133.18% -6.39%
<2678>*アスクル　　　　　 　502600 　223440　 124.94% -0.27%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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