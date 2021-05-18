ＧＮＩ　大幅に反発、21年12月期第1四半期の営業利益85.7％増、医薬品好調、進捗率63.4％／新興市場スナップショット



*10:35JST <2160> ＧＮＩ 2113 +289

大幅に反発。21年12月期第1四半期（21年1-3月）の営業利益を前年同期比85.7％増の7.73億円と発表している。主力製品のアイスーリュイが中国市場で好調に推移し、医薬品事業が伸びた。医療機器事業も事業環境が改善し、利益拡大に寄与した。通期予想は前期比34.7％減の12.20億円で据え置いた。進捗率は63.4％に達しており、第1四半期の好スタートが投資家から評価されているようだ。《FA》