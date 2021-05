ニューバランス × カサブランカ“ハワイ”着想の新スニーカー、赤×緑モノグラムの「327」「237」

ニューバランス(New Balance)とカサブランカ(CASABLANCA)によるコラボレーションスニーカーが、2021年5月28日(金)よりドーバー ストリート マーケット ギンザなどで発売される。

今回登場する新作スニーカーは、2021年3月に発表されたコラボレーションシューズ「AFTER THE RAIN COMES THE RAINBOW」の第2弾。ベースモデルは、前回に引き続き、ニューバランスのアーカイブモデル「420」「1300」「Gator」という3つのモデルを再解釈した「237」と、1970年代に登場した「320」「355」「Super Comp」から着想した人気モデル「327」の2型を起用する。

デザインは、カサブランカのデザイナーが滞在した、ハワイ・マウイ島での日々から着想。パンチング加工を施したホワイトのアッパーに、赤と緑の「カサブランカ・モノグラム」や“N”ロゴをあしらい、どこかクラシカルな雰囲気漂うビジュアルに仕上げている。

また、シュータンには、月桂樹の葉のモチーフを配置。シューレース先端に金色の金具をセットするなど、細部にまでこだわりを詰め込んでいる。

【詳細】

カサブランカ × ニューバランス 237 / 327

発売日:2021年5月28日(金)

販売店舗:ドーバー ストリート マーケット ギンザ、ユナイテッドアローズ&サンズ、GR8、三越伊勢丹、バーニーズニューヨーク、ヌビアン、大阪高島屋 CS CASE STUDY、ニューバランス公式オンラインストア

※販売店舗は変更される可能性があり。

サイズ:D/23.0~25.0cm、26.0cm~29.0cm

価格:

・237 16,500円(税込)

・327 19,800円(税込)

【問い合わせ先】

ニューバランス ジャパンお客様相談室

TEL:0120-85-0997