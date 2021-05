Ground Yが赤楚衛二や森田美勇人、SKY-HIなど7名とコラボ、直筆アートを配したTシャツなど

ヨウジヤマモトが展開するGround Y(グラウンド ワイ)が、赤楚衛二・黒羽麻璃央・武田玲奈・森田美勇人・横田ひかる・adieu(上白石萌歌)・SKY-HIとコラボレーション。「Reborn by 黒羽 麻璃央」が2021年5月21日(金)から、「Photography by adieu(上白石 萌歌)」が5月28日(金)からGround Y渋谷パルコほかにて発売される。

■Ground Y 4周年、親交の深い7名とコラボ

2021年4月に4周年を迎えるGround Y。これまでのキービジュアルに起用するなど親交の深い7名とコラボレーションし、各々の表現する直筆アートワークやドローイング、メッセージ、サインなどを配したウェア、トートバッグ等を展開する。

■赤楚衛二“手とお酒”のTシャツ&黒羽麻璃央の“再生”Tシャツ

赤楚衛二とのコラボレーションでは、“手とお酒”をテーマにしたグラフィックTシャツやフーディを用意。黒羽麻璃央は“再生”というメッセージをTシャツのデザインに込めた。

■上白石萌歌(adieu)、武田玲奈、横田ひかるのグラフィックを配したウェアも

上白石萌歌は、adieuとしてのアートワークの中でお気に入りの写真や自ら撮影した写真をTシャツやシャツ、フーディなどにオン。武田玲奈は自ら絵具で描いた“ピースフルで自由”なアートワークをTシャツやシャツに落とし込んだ。“花”と“写真”を閉じ込めた横田ひかるのフーディやトートバッグにも注目だ。

■SKY-HIや森田美勇人とタッグを組んだTシャツ

また、衝動の瞬間的な爆発を、蒼い炎の煌めきを込めて作ったというSKY-HIとのコラボレーションではTシャツとジャンボロングTシャツが登場。森田美勇人は、所属グループの「7ORDER」がGround Yとコラボレーションした楽曲「&Y」の曲中で描いた作品をTシャツ、ロングTシャツに落とし込んでいる。

【詳細】

Ground Y 4周年 コラボレーションアイテム

発売日・展開アイテム:

・4月21日(水)発売/Favorite by 赤楚衛二 Tシャツ 2型 / シャツ 1型

・5月21日(金)発売/Reborn by 黒羽麻璃央 Tシャツ 3型

・5月28日(金)発売/Photography by adieu(上白石萌歌) Tシャツ 1型/シャツ 1型/フーディ 1型

・Colorful by 武田玲奈 Tシャツ 2型/シャツ 1型

・Flower by 横田ひかる フーディ 2型/トートバッグ 1型

・Explosion by SKY-HI Tシャツ 1型/ジャンボロングTシャツ 1型

・Art drawing by 森田美勇人 Tシャツ 1型/ロングシャツ 1型

※「Colorful by 武田玲奈」以降の発売日・販売場所は未定。決定次第、Ground Yオフィシャルサイトや公式SNSで告知する。

展開店舗:Ground Y渋谷パルコ、オフィシャルオンラインストア「ザ ショップ ヨウジヤマモト」

※上記店舗では、「Reborn by 黒羽麻璃央」と「Photography by adieu(上白石萌歌)」を展開。

※「ザ ショップ ヨウジヤマモト」では、各発売日の12:00~販売スタート。



■価格例

・Graphic T black by 赤楚衛二 9,900円

・ Front Graphic T by 黒羽麻璃央 9,900円

・Graphic T by adieu 9,900円

・Graphic T yellow by 武田玲奈 9,900円

・Graphic Hoodie by 横田ひかる 19,800円

・Graphic T by 森田美勇人 9,900円

※価格は全て税込。

※Ground Y直営店にて購入すると、先着で各コレクション対象のステッカーをプレゼント(Ground Y Official Instagramをフォローし、コラボレーションアイテムを購入した人が対象、数量限定につきなくなり次第終了)。

【問い合わせ先】

ヨウジヤマモト プレスルーム

TEL:03-5463-1500