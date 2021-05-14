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記事提供元：フィスコ
*10:11JST いすゞ---大幅反発、今期好業績見通しや株主還元拡充方針を評価
いすゞ<7202>は大幅反発。前日に21年3月期の決算を発表、営業利益は957億円で前期比31.9％減益、ほぼ想定通りの着地になっている。一方、22年3月期は1700億円で同77.6％増と大幅増益見通し。市場コンセンサスを300億円程度上振れている。また、新規中期計画を発表、26年3月期営業利益3000億円を目標としているほか、配当性向40％や機動的な自社株買い実施などの株主還元策拡充を示している。《TY》
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