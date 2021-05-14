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記事提供元：フィスコ
*09:59JST アシックス---一時ストップ高、第1四半期営業益は想定を大幅に上回る着地へ
アシックス<7936>は一時ストップ高。前日に第1四半期の決算を発表、営業損益は146億円の黒字となり、前年同期9億円の赤字から急回復、50億円程度の黒字だった市場コンセンサスも大幅に上回っている。海外の販売拡大が好調に推移、米国の営業利益も黒字転換を果たしているもよう。通期予想は70-100億円のレンジから115-135億円のレンジに上方修正。想定以上のペースでの収益回復にポジティブなサプライズが先行。《TY》
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