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HENNGE　ストップ安、上期営業赤字などをネガティブ視／新興市場スナップショット

2021年5月13日 13:20

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記事提供元：フィスコ


*13:20JST <4475> HENNGE 5260 -1000
ストップ安。21年9月期第2四半期累計（20年10月-21年3月）の営業損益を0.23億円の赤字（前年同期実績は1.27億円の黒字）と発表している。売上高は17.9％増の23.03億円に拡大したものの、販管費が31.8％増の19.35億円に膨らんだことが響き、赤字に転落した。第2四半期に広告宣伝費をかけた一方で、売上高の伸び率が前四半期より加速しておらず、通期計画に対する売上高の進捗率が47.5％と低いことも成長鈍化の兆しと捉えられているようだ。《TY》

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