HENNGE　ストップ安、上期営業赤字などをネガティブ視／新興市場スナップショット

関連記事
記事提供元：フィスコ
*13:20JST <4475> HENNGE 5260 -1000
ストップ安。21年9月期第2四半期累計（20年10月-21年3月）の営業損益を0.23億円の赤字（前年同期実績は1.27億円の黒字）と発表している。売上高は17.9％増の23.03億円に拡大したものの、販管費が31.8％増の19.35億円に膨らんだことが響き、赤字に転落した。第2四半期に広告宣伝費をかけた一方で、売上高の伸び率が前四半期より加速しておらず、通期計画に対する売上高の進捗率が47.5％と低いことも成長鈍化の兆しと捉えられているようだ。《TY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- イハラサイエ 年初来高値、今期業績及び配当予想を増額／新興市場スナップショット 5/13 13:10
- 応用技術 大幅反発、第1四半期決算をストレートに好感／新興市場スナップショット 5/13 12:58
- ドラフト 大幅に3日ぶり反発、21年12月期の営業利益予想を上方修正、プロジェクト獲得効率化／新興市場スナップショット 5/13 11:04
- テックポイント ストップ高買い気配、21年12月期の営業利益予想を上方修正、車載カメラ市場で需要増／新興市場スナップショット 5/13 10:42
- アライドアーキ ストップ高買い気配、21年12月期の営業利益予想を上方修正、第1四半期利益が14倍／新興市場スナップショット 5/13 10:10
広告