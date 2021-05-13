イハラサイエ　年初来高値、今期業績及び配当予想を増額／新興市場スナップショット



*13:10JST <5999> イハラサイエ 1816 +91

年初来高値。前日に21年3月期の決算を発表した。営業利益は前期比0.9％減の26.19億円に着地、同時に発表した22年3月期の営業利益予想は同29.8％増の34.00億円と伸びを見込んでいる。年間配当予想は48.00円とし、前期（47.00円）から引き上げている。21年3月期は建設機械市場や工作機械市場での需要減少が響いたが、今期は独自製品の拡販活動や業績改善に努め、増益を目指すようだ。《TY》