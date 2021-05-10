

*12:22JST ＣＡＩＣＡ---第三者割当による第2回新株予約権発行に係る払込完了を発表

ＣＡＩＣＡ<2315>は6日、第2回新株予約権の発行に関し、割当先の東海東京証券より、払込みが完了したと発表した。発行新株予約権数10万個、新株予約権1個当たり378円で、今回の払込総額は3,780万円だった。

資金調達により、子会社のZaif HDの更なる経営基盤の強化を計り、同社の中期経営計画を達成するとしている。《ST》