関連記事
*12:05JST 【M&A速報：2021/05/10（1）】ニコン、DNA解読装置メーカーの英オックスフォード・ナノポア社に約15億円出資
■ニコン<7731>、DNA解読装置メーカーの英オックスフォード・ナノポア社に約15億円出資
■リアルテックファンド、ACSL1号有限責任事業組合と共にマレーシアのドローンサービスプロバイダーAerodyne社に出資
■大日本印刷<7912>、メーカー・流通向けデジタルトランスフォーメーション(DX)支援などのアドインテと資本業務提携
■個人の独立開業を支援するアントレ、学生向け起業スクール事業展開のウィルフを買収
■ライブ配信プラットフォーム展開のSHOWROOM、BTSらが所属する韓国エンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業ハイブと資本業務提携
■自律走行型農業ロボット開発のレグミン、埼玉県深谷市を引受先とする第三者割当増資を実施
■JSR<4185>グループ、オランダの開発受託会社OcellO社を買収 医薬品開発における前臨床試験(生体外)サービスを拡大
■三菱ケミカル、中国持ち分法適用会社でポリカーボネート樹脂など製造のSMP社の全保有株式を譲渡
■近鉄エクスプレス<9375>、カナダの海産生鮮品目専門物流会社Prestige社を買収
■亀田製菓<2220>、青果物卸売業・米粉パン事業のタイナイを買収
■KSG関連会社のSMILE BASE、シーレからコラボカフェ事業の一部を譲り受け
■ケーキ専門通販サイト運営のCake.jp、ニッセイ・キャピタルなどから7億7000万円の資金調達を実施
■適性検査クラウド「ミキワメ」展開のリーディングマーク、総額約5億5000万円の資金調達を実施
■経営・ITコンサルティングサービスのキャップジェミニ、グローバルシステム展開コンサルティングのマルチブックからSAPグローバルサービス事業を買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 大幸薬品 1Q売上32.71億円、感染管理事業は需要低迷により販売が低水準 5/10 12:17
- ローランド ストップ高買い気配、第1四半期大幅増益で業績上方修正 5/10 11:17
- 特殊陶 大幅反落、貴金属価格上昇で今期業績見通しは想定比下振れ 5/10 10:56
- バイク王＆カンパニー ECサイトの運営・管理業務を担う子会社、バイク王ダイレクトを設立 5/10 10:54
- JIG-SAW 1Qは2ケタ増収・営業利益56.1%増、上場以来25四半期連続で過去最高の月額課金売上を達成 5/10 10:52
広告
広告
広告