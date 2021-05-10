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【M&A速報：2021/05/10（1）】ニコン、DNA解読装置メーカーの英オックスフォード・ナノポア社に約15億円出資

2021年5月10日 12:05

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記事提供元：フィスコ


*12:05JST 【M&A速報：2021/05/10（1）】ニコン、DNA解読装置メーカーの英オックスフォード・ナノポア社に約15億円出資
■ニコン<7731>、DNA解読装置メーカーの英オックスフォード・ナノポア社に約15億円出資

■リアルテックファンド、ACSL1号有限責任事業組合と共にマレーシアのドローンサービスプロバイダーAerodyne社に出資

■大日本印刷<7912>、メーカー・流通向けデジタルトランスフォーメーション(DX)支援などのアドインテと資本業務提携

■個人の独立開業を支援するアントレ、学生向け起業スクール事業展開のウィルフを買収

■ライブ配信プラットフォーム展開のSHOWROOM、BTSらが所属する韓国エンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業ハイブと資本業務提携

■自律走行型農業ロボット開発のレグミン、埼玉県深谷市を引受先とする第三者割当増資を実施

■JSR<4185>グループ、オランダの開発受託会社OcellO社を買収　医薬品開発における前臨床試験(生体外)サービスを拡大

■三菱ケミカル、中国持ち分法適用会社でポリカーボネート樹脂など製造のSMP社の全保有株式を譲渡

■近鉄エクスプレス<9375>、カナダの海産生鮮品目専門物流会社Prestige社を買収

■亀田製菓<2220>、青果物卸売業・米粉パン事業のタイナイを買収

■KSG関連会社のSMILE BASE、シーレからコラボカフェ事業の一部を譲り受け

■ケーキ専門通販サイト運営のCake.jp、ニッセイ・キャピタルなどから7億7000万円の資金調達を実施

■適性検査クラウド「ミキワメ」展開のリーディングマーク、総額約5億5000万円の資金調達を実施

■経営・ITコンサルティングサービスのキャップジェミニ、グローバルシステム展開コンサルティングのマルチブックからSAPグローバルサービス事業を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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