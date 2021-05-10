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記事提供元：フィスコ
*10:56JST 特殊陶---大幅反落、貴金属価格上昇で今期業績見通しは想定比下振れ
特殊陶<5334>は大幅反落。先週末に21年3月期の決算を発表、営業利益は474億円で前期比2.2％減益、480億円の従来計画に沿った着地となっている。一方、22年3月期は500億円で同5.5％増益の見通し。600億円程度の市場予想を大きく下回っており、ネガティブに捉えられている。貴金属を中心とした素材価格上昇の影響が想定比下振れの主因。価格転嫁による吸収期待などが後退する状況になっているもよう。《TY》
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