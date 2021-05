*18:31JST セグエグループ---ジェイズ・コミュニケーション、ジュニパーネットワークスより3つの賞を受賞

セグエグループ<3968>は6日、子会社のジェイズ・コミュニケーションが、ジュニパーネットワークスより「APAC Distribution Partner of the Year」をはじめとする3つの賞を受賞したことを発表した。

ジェイズ・コミュニケーションは、ジュニパーネットワークスの日本における付加価値販売代理店であり、ジュニパーネットワークスのセキュリティ製品やイーサネットスイッチ製品の提供において最も優れた取り組みと実績を収めたアジア太平洋のディストリビューターへ贈られる「APAC Distribution Partner of the Year」を、今回日本企業として初めて受賞した。その他に「Japan Commercial Distributor of the Year 2020」(5年連続)、および「Japan Technical Certification of the Year 2020」を受賞している。

同社は、引き続きジュニパーネットワークス製品を、ビジネスにおける重要な役割を担う主力製品と位置付け、拡販を強化していくとしている。