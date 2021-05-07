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ノジマ　大幅続伸、前期業績上振れ着地や増配を評価

2021年5月7日 14:53

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記事提供元：フィスコ


*14:53JST ノジマ---大幅続伸、前期業績上振れ着地や増配を評価
ノジマ<7419>は大幅続伸。前日に21年3月期の決算を発表、営業利益は338億円で前期比49.8％増益となり、従来計画の300億円を大きく上回る着地となった。期末配当金も22円から24円に引き上げている。22年3月期は350億円で同3.5％増益の見通し。年間配当金も前期比2円増配となる48円を計画。前期業績の想定以上の上振れ着地、並びに、株主還元強化の動きなどを評価の動きへ。《ST》

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