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【M&A速報：2021/05/07（1）】みやこキャピタル、2号ファンドを総額142億円で最終クローズ

2021年5月7日 13:01

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記事提供元：フィスコ


*13:01JST 【M&A速報：2021/05/07（1）】みやこキャピタル、2号ファンドを総額142億円で最終クローズ
■みやこキャピタル、「みやこ京大イノベーション2号投資事業有限責任組合」を総額142億円で最終クローズ

■米IBM、アプリケーション・リソース管理及びネットワーク・パフォーマンス管理ソフトウェア・プロバイダーの米Turbonomicを買収

■M&A仲介のGrowthix Capital、サーチファンド事業の拡大に向け総額20億円の資金調達を実施

■i-nest1号投資事業有限責任組合、ゲーム制作事業のClappersに出資

■非鉄金属材料スリット加工などの兼松アドバンスド・マテリアルズ、ケミカル材料・電子部品・梱包資材専門商社の寒川商事を買収

■大和エナジー・インフラ、スペインで通信用光ファイバー設備提供のUcles社に出資

■ミダスキャピタル、ファンドを通じて飲食・食品業界のDXを推進するシコメルフードテックに追加出資　出資比率44.6%の筆頭株主に

■大日本住友製薬<4506>グループ、バイオ医薬品企業Sinovant社から中国等における開発化合物の開発・販売権を譲り受け

■カヤック<3904>、東南アジアにおけるeスポーツエンターテインメント会社Tier One Entertainment社にプレシリーズAラウンドで出資

■トーヨーカネツ<6369>、環境機器・計測機器保守管理などの環境計測を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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