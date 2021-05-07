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記事提供元：フィスコ
*13:01JST 【M&A速報：2021/05/07（1）】みやこキャピタル、2号ファンドを総額142億円で最終クローズ
■みやこキャピタル、「みやこ京大イノベーション2号投資事業有限責任組合」を総額142億円で最終クローズ
■米IBM、アプリケーション・リソース管理及びネットワーク・パフォーマンス管理ソフトウェア・プロバイダーの米Turbonomicを買収
■M&A仲介のGrowthix Capital、サーチファンド事業の拡大に向け総額20億円の資金調達を実施
■i-nest1号投資事業有限責任組合、ゲーム制作事業のClappersに出資
■非鉄金属材料スリット加工などの兼松アドバンスド・マテリアルズ、ケミカル材料・電子部品・梱包資材専門商社の寒川商事を買収
■大和エナジー・インフラ、スペインで通信用光ファイバー設備提供のUcles社に出資
■ミダスキャピタル、ファンドを通じて飲食・食品業界のDXを推進するシコメルフードテックに追加出資 出資比率44.6%の筆頭株主に
■大日本住友製薬<4506>グループ、バイオ医薬品企業Sinovant社から中国等における開発化合物の開発・販売権を譲り受け
■カヤック<3904>、東南アジアにおけるeスポーツエンターテインメント会社Tier One Entertainment社にプレシリーズAラウンドで出資
■トーヨーカネツ<6369>、環境機器・計測機器保守管理などの環境計測を買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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