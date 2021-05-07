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東京為替：日本経済の停滞を懸念してドル下げ渋り

2021年5月7日 09:42

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記事提供元：フィスコ


*09:42JST 東京為替：日本経済の停滞を懸念してドル下げ渋り
7日午前の東京市場でドル・円は、109円近辺で推移。米長期金利の上げ渋りを意識してドル買いは一服しているが、日本経済の停滞を懸念したドル買い・円売りが一部で観測されており、市場参加者の間からは「ドル・円は目先的に108円台後半で下げ渋る可能性が高い」との声が聞かれている。ここまでの取引レンジは、ドル・円が108円94銭から109円14銭、ユーロ・円は131円48銭から131円64銭で推移、ユーロ・ドルは1.2060ドルから1.2070ドルで推移している。

・NY原油先物（時間外取引）：高値64.97ドル　安値64.81ドル　直近64.85ドル

【売買要因】
・米国の大型増税計画
・日米の経済成長率格差
・米国の大規模金融緩和策は長期間維持される見込み《MK》

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