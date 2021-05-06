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【M&A速報：2021/05/06（2）】パナソニック<6752>、ビットキーと資本業務提携

2021年5月6日 16:53

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記事提供元：フィスコ


*16:53JST 【M&A速報：2021/05/06（2）】パナソニック<6752>、ビットキーと資本業務提携
■パナソニック<6752>のハウジングシステム事業部、ビットキーと資本業務提携　住宅市場向け商品・サービス開発で協業

■ソニー・インタラクティブエンタテインメント、ビデオゲーム・チャットコミュニティー運営の米ディスコードに出資

■インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人<3298>、TOB対抗策として親会社インベスコの子会社に対し投資口の買付けを要請

■インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人<3298>、スターウッド・キャピタルによるTOBに「反対」の意見表明

■双日<2768>、アラブ首長国連邦の天然ガス火力発電・淡水化事業に参画

■スマレジ<4431>、店舗向け業務改善アプリ「はたLuck」運営のナレッジ・マーチャントワークスと資本業務提携

■リアルテックファンド、国内3号ファンドと海外1号ファンドが総額134億円で最終クローズ

■野村総合研究所<4307>、証券取引管理等のバックオフィスサービス提供の豪AUSIEX社の子会社化が完了

■ヒューマンクリエイションHD<7361>グループ、ITコンサルのグローステクノロジーズ(旧ネットランドラボ)から一部事業を譲り受け

■石塚硝子<5204>、ガラスびん生産体制を再編

■オプティマスグループ<9268>、中古自動車業の豪OzCar社に追加出資　持ち分法適用関連会社化

■ミンカブ・ジ・インフォノイド<4436>、音楽著作権管理・開発のSURF HOLDINGSと資本業務提携

■クラウドサービス事業等のDonuts、BitStarからVR・バーチャルYouTuber研究所「アキラボ(Akihabara Lab)」事業を譲り受け

■ユニ・チャーム<8113>、赤ちゃんの泣き声分析など育児サポートAI開発のファーストアセントに出資

■食に特化した事業承継プラットフォーム事業のまん福HD、老舗お弁当屋「ちがさき濱田屋」の事業承継

■ブランドコンサル等のスピーディグループ、「1人称童話シリーズ」など出版の高陵社書店を買収

■大日本住友製薬<4506>子会社のエンジバント社、ファーバー病治療剤RVT-801を米Aceragen社に譲渡

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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