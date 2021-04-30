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出来高変化率ランキング（14時台）～タムロンなどがランクイン

2021年4月30日 14:38

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記事提供元：フィスコ


*14:38JST 出来高変化率ランキング（14時台）～タムロンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [4月30日　14:23　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4696> ワタベ　　　　　　 　757000 　39660　 1808.72% 3.24%
<7831> ウイルコHD　　　 　13035900 　1019580　 1178.56% 7.5%
<9702> アイエスビー　　　 　614200 　70500　 771.21% 12.42%
<2510> NF国内債券　　　 　81680 　9996　 717.13% -0.1%
<7278> エクセディ　　　　 　1512000 　199340　 658.50% -6.75%
<5486> 日立金　　　　　　 　19254700 　2568540　 649.64% 11.77%
<2621> #VALUE! 　80175 　10808.2　 641.80% 0%
<3658> イーブック　　　　 　518900 　78040　 564.92% -4.98%
<6378> 木村化　　　　　　 　2638800 　423220　 523.51% 12.91%
<4751> サイバー　　　　　 　25839800 　4168020　 519.95% 16.21%
<7705> ジーエル　　　　　 　97500 　16180　 502.60% 5.74%
<6823> リオン　　　　　　 　110300 　18880　 484.22% -0.63%
<5471> 大特鋼　　　　　　 　337300 　58360　 477.96% 9.63%
<1457> TPXベア　　　　 　3815 　685.8　 456.28% -0.18%
<8285> 三谷産　　　　　　 　346600 　62520　 454.38% -8.07%
<6810> マクセルHD　　　 　595600 　110600　 438.52% -9.4%
<9505> 北陸電　　　　　　 　1662100 　311580　 433.44% -6.76%
<2315> CAICA　　　　 　6865600 　1301842　 427.38% -9.74%
<3681> ブイキューブ　　　 　6941600 　1460560　 375.27% -6.93%
<3636> 三菱総研　　　　　 　77200 　17040　 353.05% 5.12%
<1476> iSJリート　　　 　356932 　79299.2　 350.11% -0.14%
<6395> タダノ　　　　　　 　986700 　224900　 338.73% -5.02%
<1580> 日経-1倍　　　　 　94010 　21854　 330.17% 0.82%
<4563> アンジェス　　　　 　9747700 　2381720　 309.27% 6.09%
<6363> 酉島製　　　　　　 　165400 　40460　 308.80% 5.85%
<2327> 日鉄SOL　　　　 　494300 　123480　 300.31% -5.64%
<5410> 合同鉄　　　　　　 　436300 　116020　 276.06% -5.85%
<6629> テクノHR　　　　 　1413400 　381320　 270.66% 4.88%
<2342> トランス　　　　　 　654900 　181740　 260.35% 1.19%
<7740>* タムロン　　　　　 　195900 　54840　 257.22% 5.89%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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