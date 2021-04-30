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*14:38JST 出来高変化率ランキング（14時台）～タムロンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月30日 14:23 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4696> ワタベ 757000 39660 1808.72% 3.24%
<7831> ウイルコHD 13035900 1019580 1178.56% 7.5%
<9702> アイエスビー 614200 70500 771.21% 12.42%
<2510> NF国内債券 81680 9996 717.13% -0.1%
<7278> エクセディ 1512000 199340 658.50% -6.75%
<5486> 日立金 19254700 2568540 649.64% 11.77%
<2621> #VALUE! 80175 10808.2 641.80% 0%
<3658> イーブック 518900 78040 564.92% -4.98%
<6378> 木村化 2638800 423220 523.51% 12.91%
<4751> サイバー 25839800 4168020 519.95% 16.21%
<7705> ジーエル 97500 16180 502.60% 5.74%
<6823> リオン 110300 18880 484.22% -0.63%
<5471> 大特鋼 337300 58360 477.96% 9.63%
<1457> TPXベア 3815 685.8 456.28% -0.18%
<8285> 三谷産 346600 62520 454.38% -8.07%
<6810> マクセルHD 595600 110600 438.52% -9.4%
<9505> 北陸電 1662100 311580 433.44% -6.76%
<2315> CAICA 6865600 1301842 427.38% -9.74%
<3681> ブイキューブ 6941600 1460560 375.27% -6.93%
<3636> 三菱総研 77200 17040 353.05% 5.12%
<1476> iSJリート 356932 79299.2 350.11% -0.14%
<6395> タダノ 986700 224900 338.73% -5.02%
<1580> 日経-1倍 94010 21854 330.17% 0.82%
<4563> アンジェス 9747700 2381720 309.27% 6.09%
<6363> 酉島製 165400 40460 308.80% 5.85%
<2327> 日鉄SOL 494300 123480 300.31% -5.64%
<5410> 合同鉄 436300 116020 276.06% -5.85%
<6629> テクノHR 1413400 381320 270.66% 4.88%
<2342> トランス 654900 181740 260.35% 1.19%
<7740>* タムロン 195900 54840 257.22% 5.89%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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